Appartement dans un nouvel immeuble PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

PASSO by BEYOND — Palm Jumeirah
Un art de vivre iconique en bord de mer, sculpté par le design. PASSO transpose les contours côtiers dans l’architecture — formes fluides, lumière sereine et espaces intérieur-extérieur continus sur le Croissant de la Palme. Choisissez des résidences 1 à 4 chambres, des penthouses signature et des mansions ultra-exclusives en front de mer, orientés vers des panoramas mer & skyline, avec accès plage privé. Attendez-vous à des matériaux raffinés, des plans intelligents et des commodités axées bien-être, de l’arrivée jusqu’à votre résidence. Collection limitée au sein de deux tours emblématiques qui instaurent un nouveau rythme insulaire, calme et contemporain, sur Palm Jumeirah. Devenez propriétaire d’une adresse littorale façonnée pour la sérénité et le statut.
