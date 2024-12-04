  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,16M
T.V.A.
;
Premium Premium
24 1
ID: 32693
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

PASSO by BEYOND — Palm Jumeirah
Un art de vivre iconique en bord de mer, sculpté par le design. PASSO transpose les contours côtiers dans l’architecture — formes fluides, lumière sereine et espaces intérieur-extérieur continus sur le Croissant de la Palme. Choisissez des résidences 1 à 4 chambres, des penthouses signature et des mansions ultra-exclusives en front de mer, orientés vers des panoramas mer & skyline, avec accès plage privé. Attendez-vous à des matériaux raffinés, des plans intelligents et des commodités axées bien-être, de l’arrivée jusqu’à votre résidence. Collection limitée au sein de deux tours emblématiques qui instaurent un nouveau rythme insulaire, calme et contemporain, sur Palm Jumeirah. Devenez propriétaire d’une adresse littorale façonnée pour la sérénité et le statut.
Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Loisirs

Revue vidéo de immeuble PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble CANAL HEIGHTS
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$340,000
Complexe résidentiel Apartments in the new Violet 4 residence with a swimming pool, parks and a petting zoo in the Damac Hills 2 area, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$681,193
Complexe résidentiel New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$736,690
Immeuble MARQUISE SQUARE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$32,12M
Complexe résidentiel Canal Crown 2 - Altitude
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$376,046
Autres complexes
Complexe résidentiel New residence V1STARA House with swimming pools, a club and kids' playgrounds in the Al Furjan area, Dubai
Complexe résidentiel New residence V1STARA House with swimming pools, a club and kids' playgrounds in the Al Furjan area, Dubai
Complexe résidentiel New residence V1STARA House with swimming pools, a club and kids' playgrounds in the Al Furjan area, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$576,072
V1STARA HOUSE 2 est un complexe résidentiel, qui combine une architecture élégante, des technologies avancées et une atmosphère chaleureuse. Les appartements meublés au dernier détail allient style et fonctionnalité, offrent des chambres spacieuses et lumineuses, des fenêtres au plafond et d…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Afficher tout Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$750,529
Nous offrons des villas spacieuses et lumineuses de style espagnol avec terrasses, garages et places de parking.La résidence comprend des piscines, des terrains de jeux pour enfants, des terrains de basketball, des sentiers de randonnée, une salle de sport, des jardins aménagés, un club, un …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Clearpoint
Complexe résidentiel Clearpoint
Complexe résidentiel Clearpoint
Complexe résidentiel Clearpoint
Complexe résidentiel Clearpoint
Afficher tout Complexe résidentiel Clearpoint
Complexe résidentiel Clearpoint
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,28M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Apartment in the elite Clearpoint complex in the Rashid Yachts & Marina! The apartments are great for living, resale and rental (ROI - 4%)! Income from resale - from 15-20%! It is possible to obtain a residence permit! We will provide an investor's catalogue! Delivery date - 3 quarters. 202…
Agence
DDA Real Estate
