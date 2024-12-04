  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Doubaï
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue directe sur la mer à Dubaï Maritime City

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue directe sur la mer à Dubaï Maritime City

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$667,213
05/11/2025
$667,213
02/11/2025
$664,917
31/10/2025
$662,620
28/10/2025
$661,471
26/10/2025
$662,620
25/10/2025
$663,768
23/10/2025
$662,620
22/10/2025
$661,471
22/10/2025
$659,175
18/10/2025
$656,878
17/10/2025
$702,813
16/10/2025
$703,962
15/10/2025
$708,555
11/10/2025
$707,407
09/10/2025
$705,110
07/10/2025
$701,665
04/10/2025
$698,220
03/10/2025
$697,071
02/10/2025
$698,220
01/10/2025
$697,071
;
16
Laisser une demande
ID: 27729
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    30

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements de luxe en bord de mer avec plan de paiement à Dubaï Maritime City

Maritime City est un projet immobilier de premier ordre en bord de mer à Dubaï, alliant harmonieusement commerces, logements et secteurs maritimes au sein d'un pôle côtier dynamique. Stratégiquement situé entre Port Rashid et les cales sèches de Dubaï, il offre une opportunité d'investissement unique en pleine propriété avec une vue imprenable sur la mer, un accès direct au golfe Persique et la proximité des principaux sites touristiques de la ville. Conçu pour soutenir les entreprises maritimes tout en offrant un cadre de vie urbain haut de gamme, Maritime City propose un mélange de tours modernes, de résidences de luxe, de services de yachting et d'infrastructures de pointe, ce qui en fait une destination prisée des investisseurs, des entrepreneurs et des résidents.

Les appartements à vendre à Dubaï Maritime City sont situés à seulement 2 minutes de Mina Rashid, 8 minutes des restaurants de la plage publique, 12 minutes des écoles et des hôpitaux, 15 minutes du souk de l'or, 17 minutes de Burj Khalifa et du Dubai Mall, et 20 minutes de l'aéroport international de Dubaï.

Ce projet visionnaire en front de mer, situé au cœur de la Cité Maritime de Dubaï, offre un style de vie moderne alliant harmonieusement confort résidentiel et potentiel économique stratégique. Doté d'une architecture contemporaine et d'une conception durable, il est entouré d'infrastructures de pointe, notamment des carrefours modernisés, des ponts routiers, des tunnels et une connexion de métro fluide, garantissant un excellent accès au centre-ville de Dubaï, au DIFC et à Bur Dubaï. Les résidents bénéficieront d'un accès direct au golfe Persique, au plus grand terminal de croisière de Dubaï et à des plages récemment rénovées. Des équipements de classe mondiale, notamment une piscine à débordement, une salle de sport aquatique et un spa, un espace bien-être éclairé par les étoiles, des restaurants gastronomiques, des espaces d'affaires entièrement équipés et un accès exclusif à une plage privée avec snorkeling, rehaussent l'expérience de vie. L'ensemble offre un mélange harmonieux de luxe, de bien-être et de vie côtière.

Le projet propose des résidences de 1, 2 et 3 chambres soigneusement conçues, incarnant un style de vie côtier raffiné, privilégiant le confort, la fonctionnalité et l'élégance contemporaine. Les intérieurs sont spacieux et bien proportionnés, avec des aménagements ouverts maximisant la lumière naturelle et les vues panoramiques sur la mer. Chaque appartement bénéficie de finitions haut de gamme, avec notamment des placards entièrement intégrés et des appareils électroménagers haut de gamme, alliant confort et raffinement. Les cuisines sont équipées d'appareils électroménagers modernes et de systèmes de filtration ARO, complétant ainsi des meubles élégants et des espaces de travail fonctionnels, parfaits pour la vie quotidienne. Les salles de bains sont dotées d'équipements élégants et de détails raffinés qui rehaussent l'esthétique générale. Le souci du détail est omniprésent, des hauts plafonds et des baies vitrées au choix des matériaux alliant luxe et durabilité, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et haut de gamme.


DXB-00243

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Maison Elysee 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$190,110
Complexe résidentiel New luxury One Casa Residence with private swimming pools and elevators close to DIFC and Downtown Dubai, Al Safa, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,37M
Complexe résidentiel Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,31M
Complexe résidentiel New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$276,464
Complexe résidentiel Weybridge Gardens 4
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$188,081
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue directe sur la mer à Dubaï Maritime City
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$667,213
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel 99 Parkplace
Complexe résidentiel 99 Parkplace
Complexe résidentiel 99 Parkplace
Complexe résidentiel 99 Parkplace
Complexe résidentiel 99 Parkplace
Afficher tout Complexe résidentiel 99 Parkplace
Complexe résidentiel 99 Parkplace
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$187,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Apartments in the stunning new 99 Parkplace complex in Jumeirah Village Circle (JVC)! Apartments for life and investment! High yield - from 10% in $! Furnished kitchen! Installment plan 0%! Completion date - 4 quarters. 2025 Amenities: Landscaped gardens, swimming pool, gym, children's pla…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New Evergreens Residence with a swimming pool, a green area and a shopping mall, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Evergreens Residence with a swimming pool, a green area and a shopping mall, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Evergreens Residence with a swimming pool, a green area and a shopping mall, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Evergreens Residence with a swimming pool, a green area and a shopping mall, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Evergreens Residence with a swimming pool, a green area and a shopping mall, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New Evergreens Residence with a swimming pool, a green area and a shopping mall, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Evergreens Residence with a swimming pool, a green area and a shopping mall, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$311,754
La résidence dispose d'une piscine, d'une salle de sport, d'un service de conciergerie, d'un espace vert paysagé, d'un cinéma extérieur, d'une aire de jeux pour enfants et d'un terrain de sport, d'une sécurité 24h/24, d'un centre commercial.Achèvement - 4e trimestre de 2026.Emplacement et in…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise complex of apartments with private swimming pools and panoramic views Vela Viento, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise complex of apartments with private swimming pools and panoramic views Vela Viento, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise complex of apartments with private swimming pools and panoramic views Vela Viento, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise complex of apartments with private swimming pools and panoramic views Vela Viento, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise complex of apartments with private swimming pools and panoramic views Vela Viento, Business Bay, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New high-rise complex of apartments with private swimming pools and panoramic views Vela Viento, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise complex of apartments with private swimming pools and panoramic views Vela Viento, Business Bay, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,18M
Nous proposons des appartements meublés avec des terrasses spacieuses, des piscines en forme de L et une vue panoramique sur la marina, Burj Khalifa et le centre-ville de Dubaï.La résidence dispose d'une piscine à débordement, une marina, une salle de sport, un spa, une salle de jeux pour en…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications