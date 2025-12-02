Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Émirats arabes unis

18 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Surface 218 m²
Palazzo Tissoli sur l'île Al Marjan, Émirats arabes unisPalazzo TissolliSur la première côte…
Prix ​​sur demande
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 5
Luma 21 is a new premium residential complex, surrounded by developed infrastructure and ico…
$162,000
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 287 m²
Sol 2/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,02M
AdriastarAdriastar
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 449 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$3,16M
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 2
Mamsha Al Saadiyat offers exclusive homes in an unparalleled location, you can be hitting th…
$859,891
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 450 m²
Sol 2/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$3,17M
Estate Service 24Estate Service 24
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 282 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,98M
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 308 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,17M
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 289 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,03M
VernaVerna
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 286 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,01M
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 346 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,43M
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 283 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,82M
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 332 m²
Sadaf 2 Category: Duplex District: JBR Bedrooms: 4 Bathrooms: 4 Type: View of the pie…
$1,77M
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 311 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,19M
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Sol 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Prix ​​sur demande
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 188 m²
Sol 3/9
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$1,35M
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 293 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,98M
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 278 m²
Sol 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,95M
