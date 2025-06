Complexe résidentiel Modern townhouses in the new complex Silva, Dubai Creek Harbour, UAE

Silva est un nouveau projet résidentiel au cœur du port de Dubai Creek, un endroit où l'architecture moderne inspirée par la nature rencontre style sophistiqué et dynamique urbaine. C'est un endroit où vous voulez vivre, créer et profiter de chaque moment. Des vues panoramiques sur la surface de l'eau du ruisseau Dubai et la silhouette du centre-ville, des paysages verts et des couchers de soleil inspirants — ici la nature fait partie de votre intérieur, et des terrasses et des balcons spacieux se transforment en plates-formes d'observation personnelle, d'où les vues dignes d'une toile artistique s'ouvrent. L'emplacement unique à côté de la réserve naturelle de Ras Al Khor vous permet de profiter d'une vue quotidienne sur les flamants et la faune diversifiée.

Le complexe comprend un espace de yoga, des sentiers de jogging entre des espaces verts, des terrains de sport multifonctionnels, un terrain de football et des piscines étincelantes au soleil. C'est un endroit où vous pouvez passer du rythme de la ville à l'autosoin — que ce soit des joggings matinaux, des soirées calmes dans la nature, ou des sports en famille et entre amis. Green Gate Park, le cœur vert du projet, mérite une attention particulière. Barbecue et aires de loisirs familiales, un parc de patins et un mur d'escalade créent un espace idéal pour les loisirs, la communication et la détente en plein air. La place centrale devient un lieu d'attraction pour les événements, les réunions et les promenades, et une variété de cafés, restaurants et boutiques fait de chaque promenade autour de la région un vrai plaisir. Une nouvelle station de métro ouvrira bientôt ici, offrant un accès rapide à tous les points clés de la ville.

Caractéristiques des appartements

Des appartements de 1 à 3 chambres et maisons de ville sont disponibles à l'achat. L'espace intérieur des résidences est pensé au plus petit détail: des salons spacieux décorés dans des tons naturels et une disposition bien pensée créent une atmosphère d'élégance et de sérénité raffinées.