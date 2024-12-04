Complexe résidentiel Wellington Ocean

Wellington Ocean est un complexe résidentiel côtier moderne sur les îles de Dubaï avec une esthétique minimaliste et une infrastructure réfléchie.
Wellington Ocean est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme de Wellington Developments, qui forme un style de vie moderne au bord de la mer.
Avantages de Wellington Océan :
- Architecture moderne avec lignes claires et surfaces panoramiques en verre;
Lobby, lobby et bar dans un espace unique, créé dans l'esthétique de l'élégance urbaine;
- Détails de marbre, éclairage calme et mobilité verticale fonctionnelle;
- Mises en page réfléchies mettant l'accent sur la lumière, l'intimité et le confort;
- Installations pour la vie de famille et forte demande de location.
L'infrastructure du complexe:
- Piscine sur le podium;
- Changer de cabine;
- Attractions d'eau pour enfants;
- Terrain de jeux;
- Mini golf.
- Oui. La zone de repos de la promenade;
- Équipements sur le toit (repos, détente, vue sur la côte);
bar du hall et espaces publics spacieux;
- Appartements partiellement meublés.
Localisation et accessibilité des transports:
L'océan Wellington est situé dans une partie importante des îles de Dubaï :
Centre-ville de Deira – 5 minutes
Aéroport international de Dubaï – 19 minutes
Centre-ville de Dubaï – 30 minutes
- Les zones de marche et les plages des îles de Dubaï sont à proximité.
Contactez-nous pour obtenir des conseils, des prix courants et une sélection de mises en page.