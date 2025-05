Complexe résidentiel New residence Maison Elysee 3 with a swimming pool and a wellness club, JVC, Dubai, UAE

Maison Elysee 3 est le projet résidentiel exclusif au cœur de JVC, l'un des quartiers les plus en développement de Dubaï. Le complexe incarne l'harmonie idéale du luxe et du confort, et propose des studios et des appartements avec 1-2 chambres. Chaque résidence est créée ici pour ceux qui apprécient l'élégance, le style et les équipements modernes entourés d'infrastructures haut de gamme et de beauté naturelle. Les appartements ne sont pas meublés, vous permettant de mettre vos propres idées en pratique et décorer l'espace selon votre goût. Mais chaque résidence a des appareils intégrés, ajoutant commodité et fonctionnalité. Des matériaux de finition de haute qualité et un design réfléchi rendent chaque espace vraiment élégant et pratique.

Sur le territoire du complexe, il y a une piscine de luxe pour adultes, et une zone pour enfants spécialement équipée, où vos enfants peuvent être en sécurité et passer un bon moment. Pour ceux qui aiment les activités, il ya des terrains de sport et un club de bien-être, qui vous donnera les conditions idéales pour le soutien de la santé. Il y a aussi un cinéma en plein air, où vous pourrez profiter des projections de films du soir sous les étoiles, et la zone de barbecue et la cour de jeux pour enfants seront idéales pour des réunions chaleureuses avec des amis et la famille. Cette zone dynamique et conviviale pour les familles est idéale pour les personnes actives, qui aiment passer du temps à l'extérieur - parcs, sentiers pédestres et salons vous attendent ici.

Équipements

cinéma extérieur

piscine pour adultes

zone pour enfants près de la piscine

Piscine terrasse

Espace barbecue

aire de jeux pour enfants

terrain sportif

club de bien-être

Plan de paiement (65/35)

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Caractéristiques des appartements

Non meublé, mais livré avec des appareils de cuisine seulement

Emplacement et infrastructure à proximité

Jumeirah Village Circle (JVC) à Dubaï offre de nombreux avantages pour le complexe résidentiel. Il est remarquable pour un emplacement pratique, assurant un accès facile aux autoroutes principales, facilitant ainsi le déplacement de la ville. L'infrastructure de la région est bien développée, y compris les magasins, les restaurants, les parcs et les écoles, ce qui la rend attrayante pour les familles. JVC est connu pour sa faible densité de construction, créant l'atmosphère confortable et confortable. En outre, la région se développe activement, ouvrant de nouvelles possibilités d'investissement et de croissance des prix de l'immobilier.