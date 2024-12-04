Complexe résidentiel REEF 996

Le REEF 996 est un complexe résidentiel innovant avec des jardins refroidis et une infrastructure haut de gamme à Dubaï Production City.
REEF 996 est le nouveau projet phare de REEF Luxury Developments, créé pour les résidents qui choisissent l'architecture progressive, la technologie et le confort dans la zone dynamique de Dubaï Production City.
Infrastructure du complexe: piscine à débordement et terrasse de luxe pour le bain de soleil, piscine pour adultes et piscine pour enfants, salons de jardin, bar et lounge, barbecue, aire de pique-nique et de loisirs au bord de la piscine, cinéma et cinéma extérieur, aire de jeux pour enfants et club d'enfants, mur d'escalade, studios de yoga, Pilates et crossfit, salle de gym et de fitness intérieure, tapis roulants, itinéraires pédestres, SPA-salon, salon de beauté, 24-salon, vidéo-boutique et café-boutique, sécurité, 24-boutiques et chambres intelligentes.
Localisation et accessibilité des transports:
Marina de Dubaï – 10 minutes
- JBR - 10 minutes.
Mall des Emirats – 10 minutes
Dubai Miracle Garden – 10 minutes
Palm Jumeirah – 15 minutes
Village mondial – 15 minutes
Dubai World Central (DWC) – 15 minutes
Burj Khalifa et Dubai Mall – 20 minutes
- Aéroport DXB - 25 minutes.
