  2. Émirats arabes unis
  3. Complexe résidentiel REEF 996

Complexe résidentiel REEF 996

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$195,923
;
34
ID: 33016
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    25

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Le REEF 996 est un complexe résidentiel innovant avec des jardins refroidis et une infrastructure haut de gamme à Dubaï Production City.

REEF 996 est le nouveau projet phare de REEF Luxury Developments, créé pour les résidents qui choisissent l'architecture progressive, la technologie et le confort dans la zone dynamique de Dubaï Production City.

Infrastructure du complexe: piscine à débordement et terrasse de luxe pour le bain de soleil, piscine pour adultes et piscine pour enfants, salons de jardin, bar et lounge, barbecue, aire de pique-nique et de loisirs au bord de la piscine, cinéma et cinéma extérieur, aire de jeux pour enfants et club d'enfants, mur d'escalade, studios de yoga, Pilates et crossfit, salle de gym et de fitness intérieure, tapis roulants, itinéraires pédestres, SPA-salon, salon de beauté, 24-salon, vidéo-boutique et café-boutique, sécurité, 24-boutiques et chambres intelligentes.

Localisation et accessibilité des transports:
Marina de Dubaï – 10 minutes
- JBR - 10 minutes.
Mall des Emirats – 10 minutes
Dubai Miracle Garden – 10 minutes
Palm Jumeirah – 15 minutes
Village mondial – 15 minutes
Dubai World Central (DWC) – 15 minutes
Burj Khalifa et Dubai Mall – 20 minutes
- Aéroport DXB - 25 minutes.

Contactez-nous pour obtenir des conseils, des prix à jour et une sélection de mises en page dans REEF 996.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
