  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Deira
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Doubaï
479
Charjah
3
Ajman
9
Abou Dabi
46
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel House of WELL
Complexe résidentiel House of WELL
Complexe résidentiel House of WELL
Complexe résidentiel House of WELL
Complexe résidentiel House of WELL
Afficher tout Complexe résidentiel House of WELL
Complexe résidentiel House of WELL
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$572,608
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 13
House of WELL est une maison de club premium sur les îles de Dubai, créée pour une vie consciente et un confort absolu !Maison de WELL est un projet exclusif de Well Concept Real Estate Development, situé dans la zone côtière prestigieuse des îles de Dubaï.Les intérieurs sont fabriqués dans …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Émirats arabes unis
depuis
$635,505
Nous proposons des appartements avec balcons spacieux et vue panoramique.La résidence dispose de piscines pour enfants et adultes, d'une aire de jeux pour enfants, d'un barbecue, d'une salle de sport, d'une pelouse et d'un cinéma extérieur, d'un mini-golf.Achèvement - 4e trimestre de 2026.Em…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Complexe résidentiel Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Deira, Émirats arabes unis
depuis
$317,197
Park Meadows se dresse au cœur du Dubailand, entouré de verdure luxuriante et de canaux d'eau tranquilles. C'est un complexe résidentiel moderne de 17 étages, dont 205 résidences de luxe. Chaque coin est saturé de tranquillité, où le confort moderne se mêle à la beauté naturelle. Appartement…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Sea Legend One within a 4-minute walk from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Émirats arabes unis
depuis
$571,209
Légende marine On ouvre un nouveau chapitre de la vie côtière sur les îles de Dubaï, où les fenêtres ne donnent que sur le golfe serein et les voiliers à l'horizon. Le complexe comprend 11 étages résidentiels, chacun comprenant 6 résidences. Des appartements entièrement meublés avec 1-3 cham…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Émirats arabes unis
depuis
$2,33M
Nous offrons des appartements de luxe avec vue panoramique, balcons, terrasses et jardins.Certains appartements disposent de piscines privées.La résidence dispose de piscines, d'un spa, d'une salle de sport, d'un service de conciergerie, d'une aire de jeux pour enfants, d'un café et d'un coi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Floarea Breeze
Complexe résidentiel Floarea Breeze
Complexe résidentiel Floarea Breeze
Complexe résidentiel Floarea Breeze
Complexe résidentiel Floarea Breeze
Afficher tout Complexe résidentiel Floarea Breeze
Complexe résidentiel Floarea Breeze
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$544,327
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Floarea Breeze – esthétique de l'île, résidences design et intimité dans un projet premium sur les îles de Dubaï!Floarea Breeze est un complexe résidentiel exquis de Mashriq Elite Developments, créé comme l'incarnation du style de vie moderne de l'île sur les îles de Dubaï. Le projet allie h…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Émirats arabes unis
depuis
$1,71M
Beach Walk Residence 4 n'est pas seulement un complexe résidentiel, c'est une véritable histoire de la vie riveraine, incarnée dans l'architecture et le design, où le luxe et l'harmonie vont de pair. Situé sur le territoire des îles de Dubaï, ce projet ouvre de nouveaux horizons de confort e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Émirats arabes unis
depuis
$722,700
Beach Walk Residence 4 n'est pas seulement un complexe résidentiel, c'est une véritable histoire de la vie riveraine, incarnée dans l'architecture et le design, où le luxe et l'harmonie vont de pair. Situé sur le territoire des îles de Dubaï, ce projet ouvre de nouveaux horizons de confort e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Émirats arabes unis
depuis
$604,000
Chef-d'œuvre architectural situé sur les rives prestigieuses des îles de Dubaï, Beach Walk Grand 2 by Imtiaz est positionné le long de la côte, où la grâce de la vie en bord de mer incarne un équilibre raffiné entre tranquillité et sophistication – conçu pour ceux qui apprécient la sérénité.…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Complexe résidentiel New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Complexe résidentiel New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Complexe résidentiel New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Complexe résidentiel New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Complexe résidentiel New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Deira, Émirats arabes unis
depuis
$1,11M
Nous offrons des appartements avec de grandes terrasses et une vue panoramique.La résidence dispose de piscines pour enfants et adultes, un bar, une aire de jeux pour enfants, des jardins, un cinéma, un café, une salle de sport, un salon, une salle de jeux.Achèvement - 4e trimestre de 2026.I…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller