Complexe résidentiel New complex Beach Villas with a direct access to the beach and water sports facilities, Palm Jebel Ali, Dubai, UAE

La collection Plage Villas sont un complexe de villas élégantes et soigneusement pensées de trois étages, situé sur un terrain privé avec un accès à la plage sur l'archipel Palm Jebel Ali. Ici, parmi les magnifiques paysages naturels, des teintes naturelles de terre cuite, corallienne, bleue, brune, beige et gris sont utilisés dans les intérieurs, créant l'atmosphère confortable d'harmonie avec la nature environnante. Chaque villa dispose d'une terrasse, d'un coin salon, d'une piscine privée, d'un garage et de chambres du personnel. Des villas de 5 à 6 chambres sont disponibles.

Les villas offrent à leurs propriétaires non seulement des aménagements spacieux, mais aussi des plages privées avec un accès direct à la mer, où vous pouvez profiter de la paix et du calme, en écoutant le son des vagues. Le complexe dispose de dix types différents de villas avec leur propre atmosphère inégalée et des qualités particulières.

Sur le territoire du complexe, il y a des jardins et des parcs privés, où les résidents peuvent marcher entre la verdure, les parterres fleuris et les arbres. Pour ceux qui préfèrent un mode de vie actif, il y a du jogging et des pistes cyclables, idéal à la fois pour les courses du matin et pour le vélo du soir. Ces pistes pratiques et sûres assurent des loisirs confortables et actifs en plein air. Pour ceux qui aiment les sports nautiques, le projet comprend des installations de sports nautiques.

Chaque villa n'est pas seulement la maison, mais l'endroit idéal pour la vie, où la nature et le confort se réunissent. Ce complexe résidentiel est le véritable symbole du luxe, où chaque espace est précis pour assurer le maximum de confort et de convivialité pour ses propriétaires.

Caractéristiques

accès direct à la plage

piscine privée

jardins et parcs exclusifs

jogging et pistes cyclables

installations de sports nautiques

Salles de séjour

Plan de paiement (80/20)

Achèvement - 4ème trimestre de 2028.

Caractéristiques des appartements

Avec appareils de cuisine

Emplacement et infrastructure à proximité

Comme Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali est un archipel artificiel. Jébel de palmiers Ali tout comme Palm Jumeirah a un fort potentiel pour devenir l'un des endroits les plus populaires et recherchés de Dubaï. Avec l'augmentation de l'infrastructure et la croissance du nombre de touristes, les prix de l'immobilier dans cette région vont continuer à augmenter. L'emplacement du projet résidentiel sur Palm Jebel Ali est la combinaison de luxe, d'isolement et de commodité. Il offre un accès direct à la plage, permettant de profiter de la côte privée du golfe Arabique directement par votre maison. L'archipel est situé à quelques minutes de zones populaires comme Dubai Marina et offre un accès facile aux centres d'affaires et de divertissement de la ville. Grâce à une bonne accessibilité des transports, les résidents peuvent se rendre à l'aéroport international d'Al Maktoum et à d'autres points clés rapidement.