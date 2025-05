Complexe résidentiel New Odessa Residence with a swimming pool, tennis courts and lounge areas 5 minutes away from the park, Town Square, Dubai, UAE

Odessa est un complexe résidentiel, où le rythme urbain élégant rencontre la cohésion et l'harmonie naturelle. Situé au cœur du quartier dynamique de Town Square, ce projet est conçu pour ceux qui apprécient le confort moderne, le style de vie actif et l'atmosphère inspirante. Design élégant, espaces de vie spacieux et équipements haut de gamme sont combinés ici.

Odessa propose des appartements raffinés avec 1-3 chambres. Le complexe est situé à seulement 5 minutes du parc pittoresque. Chaque élément intérieur est pensé au dernier détail. Les salons spacieux sont pleins de lumière naturelle, créant une atmosphère chaleureuse et confortable. Les chambres sont décorées dans des tons neutres élégants et équipées de placards intégrés, assurant un maximum de commodité. Les cuisines sont équipées d'appareils modernes allemands.

Le projet offre une infrastructure merveilleuse pour un mode de vie actif et sain. Les résidents peuvent profiter de la piscine, de la salle de sport ultramoderne, du terrain de basketball, du tennis et des terrains de paddle, ainsi que du terrain de football pour ceux qui aiment les sports d'équipe. Pour les amoureux de la nature et de l'air frais, il y a des pistes de jogging et de vélo, des espaces verts spacieux et des allées de marche confortables. Vos enfants pourront s'amuser dans les aires de jeux spécialement équipées, et les animaux de compagnie trouveront leur coin dans le parc animalier. L'espace barbecue unique, où vous pouvez passer des soirées chaleureuses avec vos proches et chers, est créé pour les réunions familiales et amicales. Il y a aussi un club de fitness et des salons, où vous pouvez recharger les batteries après une journée chargée.

Équipements:

piscine

Salle de sport

terrain de basketball

jogging et pistes cyclables

aire de jeux pour enfants

terrain de football

courts de tennis et de paddle

parc pour animaux de compagnie

club de fitness

Espace barbecue

Achèvement — 4ème trimestre de 2027.

Plan de paiement 45/55.

Caractéristiques des appartements

La cuisine est équipée d'appareils allemands

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement à Town Square fait de ce complexe le choix idéal. Les zones offrent de nombreuses commodités, qui rendent la vie confortable et diversifiée. Le skate park est l'endroit idéal pour les jeunes et tout le monde, qui veulent rester en forme. Les amateurs d'activités peuvent skater, scooter et patin à roulettes ici. Supermarchés, cafés et restaurants sont à distance de marche, permettant d'aller faire du shopping et profiter de la nourriture délicieuse facilement et rapidement. Il y a un parc d'animaux de compagnie dans la région. C'est un espace sûr et bien entretenu, où vos animaux peuvent courir, jouer et communiquer avec d'autres chiens. Des événements et des partis réguliers favorisent le renforcement des relations entre les résidents et créent le sentiment communautaire.