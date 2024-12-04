  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Aurea by Emaar

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$638,269
T.V.A.
;
19 1
ID: 32696
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Métro
    Al Ghubaiba (~ 900 m)
  • Métro
    Al Ras (~ 700 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2030
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Aurea by Emaar — Rashid Yachts & Marina (RYM)
Un art de vivre intimiste en bord de marina, dans l’adresse nautique emblématique de Dubaï. Aurea propose des appartements 1 à 3 chambres baignés de lumière (avec certains plans plus généreux), le long de promenades paysagées, avec vues sur la marina et prestations de style resort—piscine à débordement, espaces bien-être et zones sociales extérieures. À deux pas de la promenade des yachts et des restaurants, avec un accès facile à la ville, Aurea marie design contemporain et douceur de vivre en marina—pensé pour le confort, l’intimité et la valeur dans le temps. Inscrivez-vous dès aujourd’hui.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Revue vidéo de immeuble Aurea by Emaar

