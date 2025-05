Complexe résidentiel New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE

Bienvenue à Albero, un nouveau projet résidentiel au cœur du port de Dubai Creek, où chaque détail a été soigneusement pensé pour vous donner un sentiment d'intimité, d'harmonie naturelle et de style impeccable. Ce projet est une véritable incarnation du confort moderne entouré par la nature, une vue panoramique sur le ruisseau, le club de golf et la ville.

Des appartements confortables avec 1–3 chambres, ainsi que des maisons de ville spacieuses sont disponibles à l'achat, chacun d'entre eux est conçu dans des tons naturels chauds, avec fenêtres panoramiques, hauts plafonds et plans réfléchis. Cuisines avec des appareils modernes et des finitions élégantes transforment la cuisine quotidienne en un vrai plaisir.

Une attention particulière est accordée à l'aménagement paysager et à la création d'une atmosphère de confort pour toute la famille. Sur le territoire, vous trouverez des piscines à débordement, des piscines séparées pour enfants, un barbecue et des aires de pique-nique entre verdure, parcs sportifs, espaces de fitness ouverts, gymnases, espaces de yoga et aires de jeux pour enfants. Les parcs ombragés et les salons communs créent un véritable esprit communautaire.

Imaginez des vues à couper le souffle, un confort inégalé et une architecture inspirée par la nature elle-même. C'est un investissement dans une vie durable.

Possibilités supplémentaires

Installations: 80/20

10% — Avril 2025

10% — Juin 2025

10% — Janvier 2026

10% — Juin 2026

10% — Mars 2027

10% — Novembre 2027

10% — Mai 2028

10% — Décembre 2028

20% — Septembre 2029

Piscines pour adultes et enfants

Gymnase

fitness extérieur

BBQ et aires de pique-nique

Aire de jeux pour enfants

Tribunaux sportifs

Pistes cyclables

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé dans l'une des zones les plus prestigieuses de Dubaï — Dubai Creek Harbour, où le rythme moderne de la ville et le silence naturel sont combinés. A quelques minutes se trouvent des quartiers d'affaires, des centres commerciaux, des attractions du centre de Dubaï et des aéroports internationaux.