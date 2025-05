Complexe résidentiel Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE

Golf Acres by Emaar est un nouveau projet unique, combinant harmonie naturelle et luxe moderne, dans la communauté dynamique d'Emaar Sud. Appartements spacieux et maisons de ville avec une vue sur des terrains de golf bien entretenus créent une atmosphère confortable et calme. Chaque maison est conçue en tenant compte des exigences des résidents modernes, combinant design élégant et fonctionnalité. Des paysages verts pittoresques et une vue panoramique sur les terrains de golf font de Golf Acres l'endroit idéal pour ceux qui apprécient l'harmonie avec la nature.

Le projet offre des équipements haut de gamme, y compris un terrain de golf, des piscines, des espaces lounge, des gymnases modernes et des sentiers de randonnée aménagés. Tout le monde trouvera quelque chose qu'il aime ici : que ce soit une course matinale le long des ruelles vertes ou des loisirs en famille près de la piscine. La communauté Emaar South est remarquable pour ses infrastructures bien développées, offrant à ses résidents un accès à tout ce qui est nécessaire à une vie confortable : écoles, centres commerciaux et installations médicales.

Équipements:

Terrain de golf 18 trous

piscines pour enfants et adultes

gym et jogging en plein air

pont de yoga

Espaces barbecue

parcs spacieux

Achèvement - 4ème trimestre de 2028.

Plan de paiement 10/70/20

Caractéristiques des appartements

Cuisines non meublées et entièrement équipées

Avantages

Les opportunités d'investissement de Golf Acres impressionnent : le rendement de location pour les appartements est de 7,5%, et pour les maisons de ville est de 4%. Il rend le projet attrayant non seulement pour ceux, qui sont à la recherche d'une maison confortable, mais aussi pour les investisseurs, qui veulent obtenir un rendement durable. Golf Acres by Emaar est une chance de devenir une partie de la communauté de golf exclusive, où luxe et confort se mêlent à la beauté naturelle.

Aéroport d'Al Maktoum - 5 minutes

Marina de Dubaï - 30 minutes

Centre-ville de Dubaï - 35 minutes

Centre-ville d'Abu Dhabi - 50 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité