Appartement dans un nouvel immeuble Rosehill by Emaar

Rosehill by Emaar — Dubai Hills Estate
Un art de vivre en lisière du golf, au cœur vert de Dubaï. Rosehill propose des appartements 1 à 3 chambres baignés de lumière, plans fluides, finitions raffinées et terrasses orientées vers le Dubai Hills Championship Golf Course. À deux pas de Dubai Hills Park et de Dubai Hills Mall, profitez d’équipements bien-être, de promenades paysagées et d’un accès facile à la ville—pensé pour le confort, l’intimité et la valeur dans le temps. Inscrivez-vous dès aujourd’hui.