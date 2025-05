Complexe résidentiel New Riviera Lodge Residence with a swimming pool, a tennis court and around-the-clock security, JVC, Dubai, UAE

Laissez-nous vous présenter Riviera Lodge Residences - c'est un projet résidentiel unique au cœur des zones les plus en développement de Dubaï. Ici, vous trouverez une combinaison de luxe et de confort dans les appartements spacieux avec 1-2 chambres. Chaque résidence a une étude. Côte d'Azur Lodge n'est pas seulement l'hébergement, mais un style de vie, qui vous donne l'occasion de profiter d'une atmosphère urbaine lumineuse sans perdre le sentiment de cozness et de tranquillité.

Le bâtiment moderne de 6 étages incarne les caractéristiques de l'hébergement moderne et de luxe. Le style architectural de Riviera Lodge allie élégance et fonctionnalité, et les intérieurs soigneusement pensés sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité. De plus, les technologies modernes « intelligentes » rendent votre vie la plus confortable et la plus pratique.

Sur le territoire du complexe, il y a des centres de fitness modernes, une piscine de luxe et un salon spa, où vous pourrez vous détendre après une journée chargée. Des jardins parfaitement conçus et des terrains de jeux pour enfants créent les conditions idéales pour les loisirs familiaux. La sécurité et le confort sont assurés par des services 24 heures sur 24.

Caractéristiques

piscine

Salle de sport

Cout de basketball

jogging et pistes cyclables

aire de jeux pour enfants

Spa et sauna

court de tennis

Système "Smart Home"

Sécurité 24 heures sur 24

Espace barbecue

cuisine entièrement équipée

de nombreux parcs, cafés et restaurants

Achèvement - 1er trimestre de 2026.

Plan de paiement (50/50):

10% - IOE

10% - signature du contrat de vente et d'achat

10% - dans 30 jours après la signature

10% - en 90 jours après le soupir

10% - dans 150 jours après la signature

50 % - achèvement (1 trimestre de 2026).

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement de Riviera Lodge est un autre problème important, le rendant attrayant. Il est situé à proximité de la culture Gadaf et le parc de loisirs, Circle Mall et les complexes sportifs, qui en font un choix idéal pour tout le monde. L'accès pratique aux principales autoroutes et zones clés de la ville offre connectivité et possibilité de profiter de toute la beauté de la vie à Dubaï.

Le projet est idéalement situé :

• Dubai Hills Mall – 11 minutes

• Burj Al Arab – 17 minutes

• Dubai Mall – 19 minutes

• District 2020 – 22 minutes

• Aéroport Int. de Dubaï – 25 minutes

• Aéroport DWC – 30 minutes