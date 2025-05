Complexe résidentiel High-quality penthouses in new waterfront Ellington Cove Residence with a direct access to the beach and a yacht club, Dubai Islands, Dubai

Ellington Cove by Ellington est le complexe résidentiel unique, qui allie luxe et sérénité, offrant à ses résidents le style de vie exceptionnel au bord de la mer. Le projet comprend des studios, appartements et penthouses avec une finition de haute qualité et un design moderne, qui assurent un maximum de confort et d'élégance. Chaque élément, des chambres spacieuses aux fenêtres de plancher au plafond, crée l'atmosphère de l'isolement et de la tranquillité, ouvrant sur la mer sans rivage et les environs pittoresques.

L'accès privé à la plage et aux piscines de luxe assure le sentiment unique de la station balnéaire, permettant de profiter des loisirs directement à la maison. Le centre de spa exclusif avec traitement de bien-être aide à maintenir le corps et l'esprit en équilibre. Et des espaces de salon et de communication élégants créent les conditions idéales pour passer du temps avec vos proches. Chaque jour se transforme en un festin de luxe et de détente dans cet endroit, où rien ne dévie des lueurs.

Ellington Cove n'est pas seulement un lieu de vie, mais aussi des investissements qui améliorent la valeur. L'emplacement unique sur la côte, les équipements de haute qualité et l'atmosphère exclusive rendent ce projet attrayant pour la location et les investissements à long terme. Sentez le vrai goût du luxe et de l'exclusivité, investir dans l'immobilier, qui promet un rendement durable et un confort sans fin!

Équipements:

Accès direct à la plage

Beach Club avec un bar

Yacht club

Spa avec hydrothérapie et fontaine glacée

Jardins pour promenades

Centre de fitness moderne

Achèvement - 2ème trimestre de 2028.

Plan de paiement 20/50/30.

Caractéristiques des appartements

finition + cuisine et équipement. Pas de meubles.

Emplacement et infrastructure à proximité

Les îles de Dubaï comprennent cinq îles distinctes et présentent une destination côtière magistralement planifiée qui incarne la diversité, l'élégance et la durabilité, offrant un style de vie aussi unique que ses résidents et visiteurs.