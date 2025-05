Complexe résidentiel New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE

Le Ritz-Carlton Résidences est l'incarnation du luxe et un service inégalé, combinant un service légendaire et un confort exceptionnel. Situées dans la prestigieuse zone de Business Bay, les résidences s'élèvent à 18 étages au-dessus des eaux calmes du canal de Dubaï et offrent à leurs propriétaires une occasion unique de faire partie d'un monde qui a longtemps été associé à la sophistication et à la perfection.

Les propriétaires des résidences ont accès à un large éventail de services exclusifs. Un concierge personnel est prêt à résoudre tout problème, de la planification de voyages à l'organisation d'événements. Vous êtes servi par des professionnels prêts à prendre soin de votre confort à tout moment. Parmi les services à la carte: nettoyage à sec, commande d'un cuisinier à la maison, entretien d'usines et d'animaux de compagnie, organisation de sports, achats personnels, ainsi que soins à domicile en votre absence. Le projet offre également une sélection étonnante d'équipements qui transforment chaque jour en vacances. Dans le spa luxueux, vous pourrez vous immerger dans une atmosphère de détente complète. Pour les réunions d'affaires, il y a un centre d'affaires équipé et des salles de réunion, et les résidents peuvent utiliser des espaces de salon spacieux et un café confortable. Dans la piscine spacieuse avec des zones de loisirs, vous pouvez vous détendre après une dure journée, et le centre de fitness moderne vous inspire pour atteindre de nouveaux objectifs sportifs. Des espaces uniques ont été créés pour les loisirs et les divertissements, y compris un cinéma privé, une aire de jeux pour enfants et un barbecue spécialement équipé. Vous serez toujours accueilli par les portiers, service de première classe sera à portée de main. La possession d'une résidence Ritz-Carlton donne des privilèges uniques qui incluent des offres exclusives dans tous les hôtels de la chaîne, des bonus Marriott Bonvoy Platinum Elite et l'accès aux meilleurs hôtels du monde. Chaque aspect de la vie reflète ici la philosophie Ritz-Carlton : attention au détail, excellence au service et engagement à la perfection.

Caractéristiques des appartements

Ici, chaque détail est pensé au moindre détail pour créer une atmosphère de confort absolu et d'harmonie. Les intérieurs des résidences sont fabriqués avec des matériaux naturels: parquet en chêne et marbre exquis dans les cuisines et salles de bains donnent un sentiment de chic sophistiqué. Chaque résidence est entièrement meublée et prête pour l'occupation. Des palettes de couleurs calmes créent une atmosphère de paix et de confort, et un design moderne élégant s'associe harmonieusement à l'élégance légendaire de Ritz-Carlton.

Salle de gym moderne

Salle de conférence

Spa

Espace de loisirs spacieux

Piscine

Salle de cigares

Café des résidents

Centre d'affaires

Espace barbecue

Cinéma

Concierge

Aire de jeux pour enfants

Portes

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Situé le long du pittoresque canal d'eau de Dubaï, Business Bay est devenu un symbole d'élégance urbaine et de luxe. Cette région est considérée comme un centre d'affaires clé de la ville, où siègent de grandes sociétés, banques internationales et institutions financières, ce qui en fait un lieu idéal pour les professionnels et les entrepreneurs. Ici vous pouvez profiter de promenades le long du front de mer avec vue sur les gratte-ciel, dîner dans des restaurants exquis, passer des soirées dans des cafés et bars élégants ou magasin dans des boutiques de luxe. Grâce à la proximité de sites emblématiques tels que Burj Khalifa et The Dubai Mall, les résidents de la région sont toujours au centre des événements.

L'infrastructure de la région mérite également une attention particulière. Business Bay offre une large gamme de logements - des appartements ultra modernes aux penthouses exclusifs équipés de toutes les commodités pour une vie confortable. Voici les meilleurs centres de fitness, spas, piscines et équipements de divertissement, ainsi que des parcs et des espaces verts pour ceux qui apprécient un style de vie actif. Les familles avec enfants apprécieront la proximité des écoles, des jardins d'enfants et des établissements médicaux de classe mondiale.