Complexe résidentiel New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE

Lilian Residences est un nouveau projet, situé au cœur de la région dynamique de Dubaï Sud. Le complexe de taille basse allie simplicité raffinée, design sophistiqué et architecture soigneusement pensée, créant l'espace, où chaque détail est plein de sens et est destiné au confort. Il y a ici une atmosphère remarquable de lumière, de convivialité et de tranquillité.

Sur le toit de l'immeuble, une piscine à débordement élégante avec vue panoramique sur la ville et ses environs, ainsi que des salons confortables, où vous pouvez rencontrer l'aube avec une tasse de café ou passer votre soirée, admirant le coucher du soleil, vous attendent. Le jardin vert sur le toit deviendra un lieu pour des promenades et des réunions sans hâte avec des amis. En plein air, les aventuriers pourront faire du sport dans la salle de fitness entièrement équipée, et le zonage réfléchi assure l'équilibre entre l'intimité et l'atmosphère du contact face à face. Pour les familles avec enfants, il y a une aire de jeux moderne.

Équipements:

piscine

Salle de sport

aire de jeux pour enfants

jardins

Achèvement - 3ème trimestre de 2027.

Plan de paiement: 30/70

Caractéristiques des appartements

Les appareils de cuisine intégrés sont inclus dans le prix

Emplacement et infrastructure à proximité

Dubai South est un endroit où les quartiers résidentiels, les centres d'affaires et les zones logistiques sont combinés en une seule infrastructure, fondée sur les principes du développement durable, des innovations et de la croissance à long terme. Maintenant, la région devient l'un des endroits les plus recherchés pour l'investissement et la vie moderne, et Lilian Residences est une occasion rare d'acheter des biens immobiliers au cœur de cette future mégapole à des conditions bénéfiques.

Il est à seulement deux minutes du parc, à 15 minutes de l'aéroport international Al Maktoum et à seulement 16 minutes de Expo City.