Complexe résidentiel New residential complex Sobha Central the Serene with swimming pools, lounge areas and a park, directly on Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE

Le Serene est un nouveau chef-d'œuvre architectural qui incarne l'idée d'équilibre harmonieux entre le rythme de la mégapole et la sérénité chaleureuse. Chaque matin commence par l'horizon inspirant et chaque soir se termine par les lumières de la ville, qui ne dort jamais.

Le Serene comprend 6 tours résidentielles, reliées par la zone d'infrastructure communautaire avec tout ce qui est nécessaire pour la vie, le travail, les loisirs et le shopping. Le projet offre non seulement des appartements, mais des espaces élégants et soigneusement pensés avec 1-2 chambres, de 46-81 m2. Sur le podium, il y a un grand parc urbain avec salon, promenade et zones sportives. Des espaces paysagers spacieux créent l'atmosphère d'isolement et de fraîcheur au cœur de la ville. Des salles de fitness modernes, des terrains de sport et des piscines, où vous pourrez vous détendre après une journée chargée, vous attendent. Les espaces de lounge et les gymnases couverts permettent de faire du sport à tout moment de l'année, et divers espaces de lounge en plein air rendent chaque jour remarquable.

Équipements:

piscines

centre de fitness

Salle de sport

Parc

Salles de séjour

Achèvement - 4ème trimestre de 2029.

Plan de paiement: 60/40

Caractéristiques des appartements

Les appareils sont inclus dans le prix (lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur, four, hotte)

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé sur Sheikh Zayed Road, au cœur de la vie commerciale et culturelle de la ville. L'emplacement offre une vue panoramique sur les monuments - les îles Jumeirah, Dubai Marina, Bluewaters et l'emblématique The Palm.

Une attention particulière doit être accordée à l'accessibilité des transports: il y a un accès direct à l'autoroute principale SZR depuis le podium deuxième étage du complexe, et la station de métro Jebel Ali est à quelques minutes à pied, ce qui rend la ville rapide et confortable.