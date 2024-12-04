Complexe résidentiel Aria Heights

Aria Heights – confort moderne, intérieurs haut de gamme et architecture élégante au cœur de JVC by SRG Holding!
Aria Heights est un nouveau complexe résidentiel moderne du développeur SRG Holding, situé dans le quartier dynamique et recherché de Jumeirah Village Circle (JVC).
Chaque résidence offre:
- hauts plafonds,
- fenêtres panoramiques,
- intérieurs minimalistes légers,
- matériaux de finition premium: Tuiles italiennes, accents en bois,
- plomberie haut de gamme de Gessi, Geberit, Flaminia,
- cuisines entièrement équipées avec des appareils Siemens et Smeg.
Cette combinaison fait d'Aria Heights un complexe axé sur le confort et les standards élevés de la vie urbaine.
Installations et infrastructures
Aria Heights offre un ensemble élaboré d'équipements:
- une grande piscine pour adultes et une piscine séparée pour enfants,
- salle de fitness moderne,
- espaces de loisirs ouverts et espaces de salon,
- Formats F&B et épicerie directement au rez-de-chaussée, rendant la vie quotidienne aussi pratique que possible.
L'infrastructure du complexe est conçue de façon à ce que les résidents sentent l'intimité, l'harmonie et la tranquillité.
Emplacement et disponibilité
Aria Heights est idéalement situé dans la partie centrale de JVC - l'une des zones les plus populaires pour la location et la vie.
Temps de déplacement aux endroits clés :
- 5 minutes pour Circle Mall,
- 10 minutes pour Dubai Marina,
À 15 minutes du centre-ville de Dubaï et de Burj Khalifa.
JVC offre une infrastructure développée : écoles, parcs, centres médicaux, supermarchés, clubs de fitness – tout près du complexe.
Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation d'Aria Heights, explorer les mises en page et choisir une résidence dans l'un des nouveaux projets JVC de haute qualité de SRG Holding.