Complexe résidentiel 330 Riverside Crescent
Complexe résidentiel 330 Riverside Crescent
Complexe résidentiel 330 Riverside Crescent
Complexe résidentiel 330 Riverside Crescent
Complexe résidentiel 330 Riverside Crescent
Complexe résidentiel 330 Riverside Crescent
Complexe résidentiel 330 Riverside Crescent
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$430,839
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 52
Surface 59–88 m²
3 objets immobiliers 3
Foreign real estate from 40,000$. FREE CONSULTATION. ASSISTANCE IN OBTAINING RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; annual return on investment of up to 20%; - financial gu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0 – 70.0
402,758 – 430,839
Apartment 2 chambres
88.0
582,047
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Skyvue Solair
Complexe résidentiel Skyvue Solair
Complexe résidentiel Skyvue Solair
Complexe résidentiel Skyvue Solair
Complexe résidentiel Skyvue Solair
Afficher tout Complexe résidentiel Skyvue Solair
Complexe résidentiel Skyvue Solair
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$350,003
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 58
Appartements dans le nouveau projet résidentiel Skyvue Solair dans le quartier de Bukadra ! Cuisine meublée ! Idéal pour vivre, revente ou location ! Belle vue ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un plan de versement avantageux aux Émirats arabes unis ! Commodités :…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Skyscape Altius
Complexe résidentiel Skyscape Altius
Complexe résidentiel Skyscape Altius
Complexe résidentiel Skyscape Altius
Complexe résidentiel Skyscape Altius
Afficher tout Complexe résidentiel Skyscape Altius
Complexe résidentiel Skyscape Altius
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$486,099
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 85
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Skyscape Aura
Complexe résidentiel Skyscape Aura
Complexe résidentiel Skyscape Aura
Complexe résidentiel Skyscape Aura
Complexe résidentiel Skyscape Aura
Afficher tout Complexe résidentiel Skyscape Aura
Complexe résidentiel Skyscape Aura
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$469,176
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 45
Appartements dans le complexe résidentiel de luxe Skyscape Aura dans le quartier de Bukadra ! Cuisine entièrement équipée avec appareils électroménagers ! Beaucoup de commodités pour la détente et le divertissement ! Superbe vue panoramique ! Nous trouverons des logements avec un taux hypoth…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Ayana Gardens
Complexe résidentiel Ayana Gardens
Complexe résidentiel Ayana Gardens
Complexe résidentiel Ayana Gardens
Complexe résidentiel Ayana Gardens
Afficher tout Complexe résidentiel Ayana Gardens
Complexe résidentiel Ayana Gardens
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$244,603
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Skyscape Avenue
Complexe résidentiel Skyscape Avenue
Complexe résidentiel Skyscape Avenue
Complexe résidentiel Skyscape Avenue
Complexe résidentiel Skyscape Avenue
Afficher tout Complexe résidentiel Skyscape Avenue
Complexe résidentiel Skyscape Avenue
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$466,314
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 53
Appartements luxueux aux agencements fonctionnels dans le nouveau projet Skyscape Avenue dans le quartier de Bukadra ! Vues panoramiques sur les paysages de la ville ! Cuisine entièrement équipée avec appareils électroménagers ! Des commodités de première classe ! Pour la vie et l'investisse…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel 310 Riverside Crescent
Complexe résidentiel 310 Riverside Crescent
Complexe résidentiel 310 Riverside Crescent
Complexe résidentiel 310 Riverside Crescent
Complexe résidentiel 310 Riverside Crescent
Afficher tout Complexe résidentiel 310 Riverside Crescent
Complexe résidentiel 310 Riverside Crescent
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$425,059
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 70
Apartment with a stunning panoramic view overlooking the lagoon! The apartments are furnished and all kitchens are equipped with branded Siemens appliances! Interest-free installments! A wonderful apartment for living, investing and renting out! The comfortable 310 Riverside Crescent comple…
Agence
DDA Real Estate
