Premium Premium
Villa La Palmeraie de Jebel Ali
Villa La Palmeraie de Jebel Ali
Villa La Palmeraie de Jebel Ali
Villa La Palmeraie de Jebel Ali
Villa La Palmeraie de Jebel Ali
Villa La Palmeraie de Jebel Ali
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,96M
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Dans le sillage du succès mondial de Palm Jumeirah, Dubaï dévoile sa nouvelle Palm, plus grande et plus aboutie. « The Palm Jebel Ali » Une mise en vente limitée et finale de villas en bord de mer est proposée avec un plan de paiement sur 4 ans. Choisissez des modèles 5, 6 ou 7 c…
Agence
PSI Real Estate LLC
Laisser une demande
Premium Premium
Maison de ville DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Maison de ville DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Maison de ville DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Maison de ville DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Maison de ville DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Maison de ville DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$999,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Détresse ! Énorme Townhouse à bas prix à DubaïPourquoi cette villa hors plan à Dubaï est une opportunité d'investissement de grande valeurInvestir dans une villa hors plan à Dubaï offre aujourd'hui l'un des rendements ajustés au risque les plus élevés de la région, en particulier au sein d'u…
Agence
Umed properties
Laisser une demande
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$4,96M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Exquisite villa in the new Utopia community in the Damac Hills area! An excellent option for family living and investment! Yield from 10%! We will provide an investor catalog! The villa is equipped with a kitchen set and appliances! Installment plan 0%! Due date - 4 quarters. 2026 Amenitie…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
John TaylorJohn Taylor
Maison de ville Morocco
Maison de ville Morocco
Maison de ville Morocco
Maison de ville Morocco
Maison de ville Morocco
Maison de ville Morocco
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$853,151
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Townhouse in a modern Morocco project in the Golf City area! Expected ROI - 6%! Perfect for comfortable living and investment! Interest-free installments! Townhouse with terrace, staff quarters, patio, private garden and garage on the plot. Amenities: swimming pool, gym, restaurants, park …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Taormina Village
Maison de ville Taormina Village
Maison de ville Taormina Village
Maison de ville Taormina Village
Maison de ville Taormina Village
Maison de ville Taormina Village
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$784,762
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Luxurious Taormina Village community in the heart of Dubai Land! An excellent option for living with family and investment! Yield from 10%! We will provide an investor catalog! Installment plan 0%! Completion date - 4 quarters. 2027 Benefits: private parking, swimming pool, children's pool…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$2,12M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villa dans le projet de luxe Falcon Island à Ras Al Khaimah ! Superbe vue panoramique ! Des équipements haut de gamme pour une vie confortable ! Proche de la mer ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un plan de versement avantageux aux Émirats arabes unis ! Commodités…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$327,424
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Riverside – Collection Vues par DAMAC.Une vie de luxe inspirée par le front de mer avec des vues panoramiques de la communauté.Maisons de ville de 1 & 2 chambres à coucherAperçu du projet :DAMAC Riverside – Views Collection est une enclave exclusive dans la nouvelle communauté riveraine de D…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Laisser une demande
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,74M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
YASMINA VILLAS AT EXPO VALLEY est un complexe résidentiel exclusif et luxueux qui dispose de fabuleuses villas jumelées avec 4 et 5 chambres. Le projet est créé par le célèbre Premium Developer "EXPO DUBAI GROUP" et est situé à Expo Valley, une communauté résidentielle prestigieuse dans Expo…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,38M
L'année de construction 2024
Beverly Hills Drive at the Trump Estates is Californian living at its finest. Nestled within the Trump International Golf Club, it offers a truly singular lifestyle, steeped in nature, the great outdoors and the very essence of luxury. Experience opulence as far as the eye can see, with s…
Développeur
Damac properties
Laisser une demande
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,31M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Exclusive villa in the new Cavalli Estates community in Damac Hills! Great option for living and investment! Yield from 5%! There is a possibility of obtaining a "Golden Visa"! The villas are furnished with branded furniture! Due date - 2 quarters. 2024 Facilities: football, basketball, vo…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$3,01M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 1 022 m²
1 objet immobilier 1
Invest in real estate in Dubai: record profits and guaranteed security! - Not subject to real estate tax and rental; - Real estate is growing at a price of 5-7% per year; - Interest-free installment for up to 3-5 years; - The best facilities at the best prices; - Strong liquidity; - Hi…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$600,000
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 3
For Sale New Project Villas in Dubai DAMAC';S ISLAND 🌴🌊  NEW RESORT-LIKE WATER MASTER COMMUNITY!  Launching Soon🚀 4 Bedrooms Townhouses🏡 ✅Prices from AED 2.2 Mln  ✅Sizes from 2,319 SQ.FT approx  5 Bedrooms Townhouses🏡 ✅Prices from AED 3 Mln  ✅Sizes from 3,324 SQ.FT 5, 6 &…
Agence
AxA property
Laisser une demande
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,91M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Palm Jebel Ali rises majestically above the shimmering waters of the Arabian Gulf—an exquisite archipelago paradise just steps away from the Dubai coastline. This large-scale urban project embodies the country's ambitious vision, creating a unique place unlike any other.   The islands …
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$925,861
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Exquisite villa in the gated premium community Arabian Ranches! For life and investment! High rental income - from 6.6% in $! We will provide an investor catalog! Completion date: 2026 Amenities: Central Park, cricket field, tennis courts, swimming pools, sports facilities, children's play…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Velora
Maison de ville Velora
Maison de ville Velora
Maison de ville Velora
Maison de ville Velora
Maison de ville Velora
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$679,452
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$1,46M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Exquisite villa Marbella on the shores of the Arabian Sea! Excellent option for living, resale and rental (ROI - 6% in $)! We will provide an investor catalog! It is possible to obtain a residence permit! The complex is completed! Infrastructure: private beach, golf courses, spa, modern gym…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Nima The Valley by Emaar
Maison de ville Nima The Valley by Emaar
Maison de ville Nima The Valley by Emaar
Maison de ville Nima The Valley by Emaar
Maison de ville Nima The Valley by Emaar
Maison de ville Nima The Valley by Emaar
Al Marmoom, Émirats arabes unis
depuis
$571,759
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Emaar, the renowned builder, presents "Nima", a project of 4 to 5 bedroom townhouses surrounded by verdant landscapes. The Valley is a scenic new city with modern residential developments that draw inspiration from the vast sparkling sands and lush green open spaces. It is a self-reliant com…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$3,17M
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 1 068–1 163 m²
3 objets immobiliers 3
Reem Hills is a Q Properties development under the umbrella of Q Holding. It is a gated community in a truly unique location on Abu Dhabi's Reem Island, designed to allow residents to indulge their senses in a unique and luxurious environment by providing an escape from the pressures of toda…
Agence
Unique Homes Worldwide Properties
Laisser une demande
Maison de ville La Tilia at Villanova
Maison de ville La Tilia at Villanova
Maison de ville La Tilia at Villanova
Maison de ville La Tilia at Villanova
Maison de ville La Tilia at Villanova
Maison de ville La Tilia at Villanova
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$726,300
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Maisons de ville dans la communauté familiale Villanova à Dubaï ! Pour la vie et l'investissement ! Cuisine entièrement équipée ! Beaucoup de commodités pour une vie confortable ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de versement aux Émirats arabes un…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Verona
Maison de ville Verona
Maison de ville Verona
Maison de ville Verona
Maison de ville Verona
Maison de ville Verona
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$469,041
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Elite townhouse with luxurious interior design in the Damac Hills 2 area! Great option for living, resale and rental! High yield - from 6.5% in $! We will provide an investor's catalog! Delivery date - 2 quarters. 2026 Facilities: wave pool, floating cinema, cafe, barbecue area, children's…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Beach Mansion
Villa Beach Mansion
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,00M
L'année de construction 2024
Emmaar beachfront Deal: Sale Category: Apartment Building: Beach Mansion Bedrooms: 3 Bathrooms: 3 + toilet room View: full view of the marina Floor: On the top floor   Balcony Zone: Yes
Agence
DOM REAL ESTATE
Laisser une demande
Maison de ville Marwa Crystal Bay
Maison de ville Marwa Crystal Bay
Maison de ville Marwa Crystal Bay
Maison de ville Marwa Crystal Bay
Maison de ville Marwa Crystal Bay
Maison de ville Marwa Crystal Bay
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$969,467
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
FEATURES: • Kitchen with Home Appliances • Mitsubishi Home Elevators with Safety Systems • Luxury Flooring for Master Bedroom • Video and Audio Intercom System • Swimming Pool (Optional) • Luxury Bathroom • Walk in Closet for Master Bedroom • Storeroom • Two Covered Parking • Styl…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$4,64M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
The Oasis by Emaar est l'un des développements les plus haut de gamme de Dubaï, s'étendant sur 9,4 millions de m² d'envergure, avec 7 000 résidences, de vastes terrains, des panoramas saisissants, des eaux cristallines et des parcs verdoyants. Le projet propose une sélection soignée de vill…
Agence
PSI Real Estate LLC
Laisser une demande
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,15M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 368–675 m²
3 objets immobiliers 3
Knightsbridge, la première communauté de bien-être adaptée au climat de Dubaï, présente une oasis de boutique exclusive inspirée du style architectural britannique. Niché au cœur du district de Meydan 11.Knightsbridge abrite 112 maisons de luxe, y compris des villas en bord de mer de 6 et 5 …
Agence
Easy Life Property
Laisser une demande
Villa Laguny Damak
Villa Laguny Damak
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$547,945
L'année de construction 2024
Santorini Deal: Sale Category: Townhouse Bedrooms: 4 Bathrooms: 5 View: View the community Parking: 2 Furnished: Unfurnished Balcony: Yes Availability: Out of Plan, October 2024.
Agence
DOM REAL ESTATE
Laisser une demande
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$34,25M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 6
Invest in real estate in Dubai: record profits and guaranteed security! - Not subject to real estate tax and rental; - Real estate is growing at a price of 5-7% per year; - Interest-free installment for up to 3-5 years; - The best facilities at the best prices; - Strong liquidity; - High inc…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Nima
Maison de ville Nima
Maison de ville Nima
Maison de ville Nima
Maison de ville Nima
Maison de ville Nima
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$680,650
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Premium townhouse in the new Nima project in the popular family community The Valley! Beautiful view of greenery and water! For lovers of walks and a quiet life! Convenient location near key areas of Dubai! Great for living with your family, reselling and renting! Installment plan 0%! The r…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,19M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$4,87M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
V55 is a fabulous villa with seven bedrooms and extra luxury features. It is part of UTOPIA – Urban Resort Villas, a prestigious residential complex in a quiet and green area of DAMAC Hills. The complex is close to the Trump International Golf Club. UTOPIA is a unique resort that offers u…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,64M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Villa in the grand project Palm Jebel Ali in the coastal area of ​​Dubai! Rental yield from 10%! We will provide an investor catalog! Luxurious location! Interest-free installments! Completion date - 2027 The main feature of the project will be a 110 km long beach. Amenities: servants' qua…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Terra Golf Collection Phase 2
Maison de ville Terra Golf Collection Phase 2
Maison de ville Terra Golf Collection Phase 2
Maison de ville Terra Golf Collection Phase 2
Maison de ville Terra Golf Collection Phase 2
Maison de ville Terra Golf Collection Phase 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,85M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$1,50M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,75M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Invest in real estate in Dubai: record profits and guaranteed security! - Not subject to real estate tax and rental; - Real estate is growing at a price of 5-7% per year; - Interest-free installment for up to 3-5 years; - The best facilities at the best prices; - Strong liquidity; - High inc…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$34,04M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Inspirés de l'architecture et du style de vie suédois, les Palaces se composent de six niveaux situés dans un jardin exotique privé, entouré de plages de sable blanc immaculées. Ils offrent des équipements distinctifs tels que des salles de ski et des saunas, de vastes baies vitrées offrant …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$10,66M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Luxury villa Signature Mansions JGE in the heart of one of the most desirable residential areas of Dubai! Interest-free installments! Stunning panoramic views of the golf courses! Furnished kitchen! Due date: 2nd quarter 2025 Amenities: Home theater, staff quarters, office, naturally l…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Lillia at The Valley
Maison de ville Lillia at The Valley
Maison de ville Lillia at The Valley
Maison de ville Lillia at The Valley
Maison de ville Lillia at The Valley
Maison de ville Lillia at The Valley
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$547,945
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Chic townhouse in the new community Lillia at The Valley in Dubai Land! Great option for living and investment! Guaranteed income - from 10% in $! We will provide an investor catalog! Great location! Installment plan 0%! Due date - 1st quarter. 2027 Amenities: Fitness Center, Golden Be…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Reportage Village
Maison de ville Reportage Village
Maison de ville Reportage Village
Maison de ville Reportage Village
Maison de ville Reportage Village
Maison de ville Reportage Village
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$438,794
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Townhouse in the unique Reportage Village project in Dubai Land! Interest-free installments! Perfect for living, investment or rental! Townhouse with a spacious terrace! The townhouse is equipped with kitchen cabinets and countertops, vanities and mirrors. Infrastructure: landscaped garden…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Venera
Maison de ville Venera
Maison de ville Venera
Maison de ville Venera
Maison de ville Venera
Maison de ville Venera
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$679,452
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,34M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 294–1 369 m²
4 objets immobiliers 4
Jouri Hills – a new residential complex from the developer of Arada, known for its premium real estate properties. Located in the exclusive Jumeirah Golf Estates, the complex provides a calm and measured lifestyle. Each residence is designed taking into account current trends in architectur…
Agence
Capri Realty Real Estate
Laisser une demande
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Villa de luxe dans le nouveau
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$7,67M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Exclusive Plagette32 community in the Tilal Al Ghaf area! For life and investment! It is possible to obtain a residence permit! Yield from 10%! We will provide an investor catalog! Installment plan 0%! Due date - 3 quarters. 2026 Advantages: swimming pools, private beach, pool and beach ba…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,23M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 3
Exquisite villa in the new Golf Lane community in Emaar South! For life and investment! Guaranteed income - up to 10% in $! We will provide an investor catalog! Premium real estate! Installment without interest! Due date - 4 quarters. 2028 Amenities: 18-hole golf course, community park, sk…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$4,07M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Luxurious mansion in Belair Phase 2 from Damac Properties! High return on investment - from 10%! We will provide an investor catalog! Interest-free installment plan! Due date - 4 quarters. 2024 Amenities: private swimming pools, environmentally friendly park with themed areas, comfortable …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$1,33M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
An elegant villa in the luxurious Kayan Phase 2 community! An excellent option for living and investment! High rental income - from 10%! We will provide an investor catalog! Interest-free installments! Due date - 1st quarter. 2026 Amenities: Community Center, Private Marina, Private Beach …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,50M
Un nouveau chapitre de la vie regale sans précédent se déroule ici, un lieu où le luxe rencontre la passion équine et un lieu où tous les rêves équestres viennent à la réalité.Bienvenue au Grand Polo Club et Resort par Emaar.Entrez dans un monde de luxe, d'élégance et d'harmonie avec la natu…
Agence
PSI Real Estate LLC
Laisser une demande
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,22M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Our four bedroom villa is meticulously crafted to provide comfort and elegance, ensuring that every resident can enjoy a refined living experience. Each villa features a private pool, adding an extra touch of exclusivity and a personal oasis for relaxation and recreation. Carefully designed …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$18,77M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Luxurious mansion in the Lanai Islands community in the Tilal Al Ghaf area! For life and investment! Yield from 10%! Interest-free installments! We will provide an investor's catalog! Delivery date - 2 quarters. 2027 Infrastructure: restaurants, parking, supermarkets, children's playground…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,48M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Invest in real estate in Dubai: record profits and guaranteed security! - Not subject to real estate tax and rental; - Real estate is growing at a price of 5-7% per year; - Interest-free installment for up to 3-5 years; - The best facilities at the best prices; - Strong liquidity; - High inc…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$19,26M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
MAG MEWS Mansions – Villa élevée Vivant à MBR City, Dubaï.Architecture moderne. Vie privée. Qualité sans compromis.Villas de 5 chambres & Mansions SignaturesAperçu du projet :MAG MEWS Mansions est une communauté résidentielle ultra premium au cœur de Mohammed Bin Rashid City (MBR City), déve…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Laisser une demande
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,91M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Palm Jebel Ali rises majestically above the sparkling waters of the Arabian Gulf, presenting an exquisite archipelago paradise just minutes from the Dubai coastline. This large-scale project embodies the country's ambitious desire to create a unique place unlike any other.   Its island…
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Maison de ville Marbella Damac Lagoons
Maison de ville Marbella Damac Lagoons
Maison de ville Marbella Damac Lagoons
Maison de ville Marbella Damac Lagoons
Maison de ville Marbella Damac Lagoons
Maison de ville Marbella Damac Lagoons
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$802,240
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
MARBELLA is a residential complex of luxurious properties, developed by the award-winning DAMAC Properties. Located in Dubailand, at Damac Lagoons, MARBELLA showcases an artistic masterpiece of ultra-luxury, elegance and carefree living. The community features 4 and 5 bedroom townhomes with …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$8,20M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Maison de ville Damac Islands
Maison de ville Damac Islands
Maison de ville Damac Islands
Maison de ville Damac Islands
Maison de ville Damac Islands
Maison de ville Damac Islands
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$607,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa VIEWZ
Villa VIEWZ
Villa VIEWZ
Villa VIEWZ
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,50M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 35
Assistance in obtaining resident status. Free selection of real estate. Legal support as a gift! Viewz Residence is a new complex in JLT by Danube Properties, including a collection of studios, apartments with 1 – 3 bedrooms and 4-bed villas on the roof. These amazing houses with great int…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,85M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$2,26M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Greenway2 Emaar
Maison de ville Greenway2 Emaar
Maison de ville Greenway2 Emaar
Maison de ville Greenway2 Emaar
Maison de ville Greenway2 Emaar
Maison de ville Greenway2 Emaar
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$740,384
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nestled in the vibrant heart of Dubai, Greenway 2 offers an unparalleled living experience. Set in an exclusive gated community, it embodies the essence of a golf lifestyle. Here, contemporary design seamlessly merges with the comfort of home. Gracefully arranged in clusters of two, the t…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$1,97M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villa in the new luxury project Ohana By The Sea in Abu Dhabi on the Arabian Gulf coast! Fully furnished! Interest-free installments! Perfect for living and investment! Due date: 2nd quarter 2025 Amenities: snow-white private beach, own landscaped gardens on site, sports and playgrounds, p…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,44M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Immersive vistas of the iconic Dubai skyline coupled with the tranquil ambiance of a private lagoon converge to offer an idyllic synthesis of urban sophistication and natural splendor. Crafted in collaboration with Bentley Home, the epitome of British automotive heritage, the Mira Villas …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$779,759
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
This stunning villa, featuring five bedrooms, is situated in the elite residential complex of "PARK GREENS". This community is nestled in a serene green area of DAMAC Hills, adjacent to the Trump International Golf Club. This exclusive residential project, developed by the award-winning "Dam…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,72M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
The floating seahorse, a destination beyond imagination, a feat of innovation achieved through the marriage of engineering and imagination. The Floating Seahorse villas are an example of timeless design and craftsmanship spread over three levels including a spectacular underwater floor. As …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,22M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Have you been interested in investments for a long time? Invest immediately with the GUARANTY of INCOME in the UAE real estate! - Guaranteed rental income on average 11%. - Favorable tax climate 0% for ownership and rental. - Protection of investors by the supervisory authorities of RERA …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$1,85M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Welcome to Marbella, where you can enjoy premium living in a coastal community located in the heart of Bloom Living, a fully integrated and comprehensively equipped mixed-use complex in Zayed City, Abu Dhabi.   Inspired by Mediterranean Spanish architecture and complemented by the comf…
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$3,27M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Mansion with its own garden and garage! Luxurious mansion in the South Bay 3 complex in Dubai South! Interest-free installments! Perfect for living and investment! All mansions have family and games rooms, a spacious living room, office, storage room and laundry room. Infrastructure: parki…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$4,94M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
NB Collection par RAK Properties – Elite Vivre sur les rives de Mina Al Arab.Résidences privées en bord de mer avec architecture intemporelle.Villas de 4 chambres à coucherAperçu du projet :La collection NB de RAK Properties est une enclave résidentielle exclusive de villas et de maisons de …
Agence
Grupo WAME Real Estate
Laisser une demande
Maison de ville Greenville
Maison de ville Greenville
Maison de ville Greenville
Maison de ville Greenville
Maison de ville Greenville
Maison de ville Greenville
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$876,712
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 2
Maison de ville dans la communauté chic de Greenville, dans le quartier d'Emaar Sud ! Emplacement privilégié! À proximité du terrain de golf et du parc ! Excellente option pour vivre et investir ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de versement aux …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,67M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Villa luxueuse dans le nouveau projet Mira Villas by Bentley Home à Mohammed Bin Rashid City (MBR City) ! Entièrement meublé avec un intérieur design ! Une vue imprenable sur les toits de Dubaï ! Une belle option pour les amoureux de balades et de nature luxuriante ! Pour la vie et l'investi…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$40,85M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Rez-de-chaussée : Salon formel Salle à manger formelle Cuisine ouverte Sièges de bar Home cinéma Grand hall Salle de jeux pour enfants Parking garage pour 4 voitures Espace personnel : Cuisine secondaire Blanchisserie 3 chambres séparées pour le personnel + salles de bains attenantes En exté…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,03M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Senses – Jade at the Fields — new complex of luxury townhouses in Mohammed Bin Rashid City! Profitability - 7.7%! Perfect for living and investing! Each residence includes a garage, patio, staff room and large terraces. Amenities: Residents will enjoy opportunity to take advantage of the …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa The Springs
Villa The Springs
Villa The Springs
Villa The Springs
Villa The Springs
Villa The Springs
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$898,456
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Ready villa in the modern community of The Springs in Dubai! Perfect for living and investment! High rental income - from 10%! Gorgeous view of the lake! Facilities: swimming pool, tennis court, children's playgrounds; recreation area and barbecue, basketball courts and much more. Location…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$2,88M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
