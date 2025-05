Complexe résidentiel New high-rise residential complex Trump Int Hotel & Tower with a private club, restaurants and a roof-top infinity pool, Al Wasl, Dubai

Trump International Hotel & Tower est un nouveau projet résidentiel au cœur de la mégapole - le symbole du goût pur et du prestige. Le gratte-ciel est situé directement par l'entrée du centre de Dubaï, sur le célèbre chemin Sheikh Zayed. Spacieuses résidences avec 1-3 chambres, ainsi que des penthouses exclusifs avec 4 chambres et hauts plafonds, finition raffinée et vue panoramique sur le centre-ville pétillant, Burj Khalifa et eaux de golfe sans fin sont le nouveau niveau d'occupation. Ascenseurs privés, finition en marbre naturel, solutions de design audacieuses, appareils de cuisine européens intégrés - chaque détail souligne un niveau de vie élevé.

Le projet poursuit le patrimoine légendaire de The Trump Organization, lancé par Donald Trump à New York. La caractéristique unique du projet est le privé The Trump Club, dont les membres ont accès aux privilèges exclusifs. Vous trouverez tout ici : d'un coin repas privé à une salle de sport moderne, des salons, des bars et des restaurants, ce qui vous donnera le goût du vrai luxe. Réunions d'affaires, loisirs, réveil - tout le monde trouvera ce dont il a besoin ici. Le zeste du projet est la plus haute piscine à débordement au monde, située sur le toit du gratte-ciel.

Équipements:

Privé Le Club Trump pour les résidents

Salle de fitness

Salon privé

Simulateur de golf

Spa et centre de bien-être

Salles de réunion

Piscine à débordement de toit

Cafés et restaurants

Atelier de yoga

Aire de jeux pour enfants

Achèvement - 4e trimestre de 2031.

Plan de paiement: 90/10

Caractéristiques des appartements

Cuisine équipée

Fenêtres à double vitrage

Appareils électriques de cuisine intégrés

Burj Khalifa et Dubai Mall - 2 minutes

DIFC - 8 minutes

Musée de l'avenir - 10 minutes

Aéroport international de Dubaï - 20 minutes

Burj Al Arab - 22 minutes

Marina de Dubaï - 25 minutes

Palm Jumeirah - 28 minutes

