Complexe résidentiel New Boulevard Residence with a swimming pool and a spa area, Dubailand, Dubai, UAE

Bienvenue à Boulevard - la véritable incarnation du design élégant et des technologies modernes, où le luxe et la commodité se réunissent. Le projet au cœur du complexe de résidences de Dubai offre une opportunité unique à ceux qui visent une vie ambitieuse et moderne. Vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour une vie de qualité au milieu de la verdure, des écoles et des centres médicaux modernes.

Le complexe offre à ses résidents de nombreuses commodités, qui créent les conditions idéales pour une vie confortable. Un des principaux avantages du complexe est un espace spa de luxe. Chaque détail est pensé ici, parce que vous pouvez vous détendre et recharger les batteries après une journée chargée. Pour ceux qui préfèrent passer du temps près de l'eau, le complexe dispose d'une magnifique piscine à débordement avec une vue imprenable. Le salon confortable pour les résidents deviendra l'espace idéal pour les loisirs, les réunions avec des amis et le passe-temps agréable dans l'atmosphère confortable. Il y a une aire de jeux moderne pour les enfants, qui deviendra un endroit où les enfants peuvent s'amuser et passer du temps en toute sécurité, développer leurs capacités et trouver de nouveaux amis. Ceux, qui les activités de vie, apprécieront le mini golf, qui permet de passer du temps agréable et rentable. C'est une occasion parfaite à la fois pour les loisirs en famille, et pour le jeu relaxant avec des amis. Le cinéma sur le territoire du projet deviendra l'endroit idéal pour ceux qui aiment profiter de films dans l'atmosphère chaleureuse et élégante.

Équipements:

spa et hydrothérapie

piscine à débordement

Espace salon pour les résidents

mini golf

cinéma

aire de jeu

Achèvement - 3ème trimestre de 2027.

Plan de paiement

Paiements mensuels de 1% dans les 6 ans, 20% - réservation.

Caractéristiques des appartements

Unités semi meublées avec des appareils de cuisine de Siemens

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement du projet est remarquable pour son accessibilité et sa commodité : il y a les meilleures installations de divertissement et de sport de Dubaï, y compris le prestigieux Platinum Equestrian & Polo Club et le magnifique parc Safari de Dubaï, à proximité. Ces endroits uniques créent l'atmosphère, où vous pouvez profiter à la fois des activités et de la tranquillité.