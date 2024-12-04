  1. Realting.com
  Complexe résidentiel REEF 998

Complexe résidentiel REEF 998

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$205,000
depuis
$5,256/m²
BTC
2.4384342
ETH
127.8087612
USDT
202 680.3236953
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
Complexe résidentiel REEF 998
1
ID: 33035
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Il s'agit d'un projet exclusif dirigé par l'innovation qui établit un nouveau niveau de vie urbain avec son balcon coulé contrôlé par le climat, l'un des trois bâtiments du monde offrant cette technologie brevetée.

Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 39.0
Prix ​​par m², USD 5,641
Prix ​​de l'appartement, USD 220,000

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

