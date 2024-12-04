Complexe résidentiel Helvetia Marine

Helvetia Marine – Qualité suisse, style de vie boutique et vue panoramique sur la mer sur les îles de Dubaï!
Helvetia Marine est un projet haut de gamme sur les îles de Dubaï, combinant l'approche suisse de la qualité, l'architecture réfléchie et le concept de Boutique Island Living.
Niveau de commodités Boutique Vivre :
Les résidents ont accès à un ensemble d'aménites haut de gamme, idéal pour un mode de vie actif et harmonieux:
- piscine à débordement sur le toit avec vue panoramique sur la mer,
- des salles de fitness fermées et ouvertes,
- zone lounge donnant sur l'horizon de la mer,
Espaces de yoga et de méditation,
- aire de jeux,
- jardin aménagé pour la marche et le repos.
Emplacement et disponibilité
Helvetia Marine est située dans l'une des parties les plus prometteuses des îles de Dubaï – la nouvelle zone côtière de Dubaï avec un littoral de 20 kilomètres, des plages paysagées et une infrastructure club.
Distances clés:
4 minutes pour Dubai Islands Beach
12 minutes de l'aéroport international de Dubaï
- 18 minutes pour Dubai.
Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation Helvetia Marine, explorer les plans et choisir une résidence dans un projet suisse élégant sur les îles de Dubaï.