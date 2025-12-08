  1. Realting.com
Complexe résidentiel New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Serik, Turquie
depuis
$699,147
Nous vous proposons une villa moderne et de qualité avec une piscine, un jardin, un parking, des balcons et une terrasse.Achèvement - mai 2023.Caractéristiques des appartements La maison comprend 4 chambres, un salon, une cuisine ouverte, 4 salles de bains, un dressing, un sauna et une baign…
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Serik, Turquie
depuis
$497,420
Nous offrons des villas avec places de parking, piscines de 32 m2, jardins, vérandas.La résidence dispose d'une aire de jeux pour enfants et d'une sécurité vidéo 24 heures sur 24.Caractéristiques des appartements Rez-de-chaussée : un hall d'entrée, un salon, une cuisine ouverte, une salle de…
