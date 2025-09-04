Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.

Informations supplémentaires et photos sur demande.

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.

Appartement meublé d'une chambre (1 + 1) de 60 m2 avec vue sur la mer dans le complexe Granada Boutique Residence.

Boutique de Grenade Résidence est un magnifique complexe résidentiel avec toutes les commodités, situé dans la région d'Oba, à 50 m de la mer.

A quelques pas du complexe se trouvent des supermarchés, des magasins, des restaurants, des cafés, un centre commercial, un marché, un hôpital et des arrêts de transports publics.

Infrastructure:

Piscine

Piscine pour enfants

Jacuzzi

Fitness

Sauna

BBQ

Jardin

Concierge

Zone sécurisée

