Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.

Oba, Turquie
depuis
$159,729
8
ID: 27549
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Informations supplémentaires et photos sur demande.

Convient pour un permis de séjour - à Tapu nous pouvons indiquer 200 000 USD.
Appartement meublé d'une chambre (1 + 1) de 60 m2 avec vue sur la mer dans le complexe Granada Boutique Residence.

Boutique de Grenade Résidence est un magnifique complexe résidentiel avec toutes les commodités, situé dans la région d'Oba, à 50 m de la mer.

A quelques pas du complexe se trouvent des supermarchés, des magasins, des restaurants, des cafés, un centre commercial, un marché, un hôpital et des arrêts de transports publics.

Infrastructure:

  • Piscine
  • Piscine pour enfants
  • Jacuzzi
  • Fitness
  • Sauna
  • BBQ
  • Jardin
  • Concierge
  • Zone sécurisée

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Oba, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

