Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants avec vue sur la mer à Mahmutlar, Alanya

Muratpasa, Turquie
depuis
$822,882
28
ID: 27715
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements à vendre dans un complexe en bord de mer à Mahmutlar, Alanya

La région de Mahmutlar, réputée pour être la destination de vacances d'Alanya, a connu une croissance et un développement rapides ces derniers temps. Grâce à ses services de qualité, elle est devenue le premier choix des résidents, tant étrangers que locaux. La région séduit par sa fiabilité et sa rigueur. Mahmutlar offre un service de qualité avec ses rues animées, son éclairage, ses cafés et restaurants de marques variées.

Les appartements à vendre à Alanya Antalya offrent un avantage considérable aux acquéreurs de ce projet situé en bord de mer. Outre la proximité des commodités quotidiennes et sociales, le complexe se trouve à 450 m du centre commercial, à 7,8 km de l'hôpital, à 12 km du centre-ville et à 27 km de l'aéroport de Gazipaşa.

Le projet comprend 109 appartements répartis sur deux blocs. Il propose des installations telles qu'une piscine intérieure et extérieure, une aire de jeux pour enfants, une salle de sport, un hammam, un sauna, une caméra de surveillance, un générateur, un système satellite centralisé, un parking, un espace barbecue et un service de sécurité.

Les appartements sont proposés à la vente avec différents types de pièces; sol en céramique de 1ère classe, comptoir en granit dans la cuisine, meubles de cuisine, MDF, cabine de douche et chauffe-eau instantané.


AYT-04546

Muratpasa, Turquie
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
