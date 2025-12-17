  1. Realting.com
Complexe résidentiel 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!

Muratpasa, Turquie
depuis
$170,376
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
8
ID: 33087
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Le complexe est situé dans le centre d'Antalya, sur la principale rue touristique de la ville, Işıklar.
Le complexe est méticuleusement conçu jusqu'au dernier détail: design unique, fenêtres panoramiques, et un système de maison intelligente.

Avec sa propre infrastructure et une société de gestion professionnelle, l'ensemble du concept est conçu pour répondre à la demande croissante de locations à court et à long terme dans cet endroit.

Seulement jusqu'au 31 décembre:

  • Un appartement 2+1 pour le prix d'un appartement 1+1 - 145 000 € au lieu de 200 000 €!
  • Deux appartements 2+1 sont à vendre, avec la possibilité de glacer le jardin et d'augmenter la superficie.

— 4% d'exonération à l'achat
— Rendement annuel garanti à 6 % pour les investisseurs
— Un produit liquide clair à faible prix d'entrée

  • Complexe de classe affaires
  • Stationnement souterrain
  • Cour fermée paysagée
  • Espace commercial au rez-de-chaussée
  • Infrastructure interne privée

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

