Complexe résidentiel 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!

Le complexe est situé dans le centre d'Antalya, sur la principale rue touristique de la ville, Işıklar.

Le complexe est méticuleusement conçu jusqu'au dernier détail: design unique, fenêtres panoramiques, et un système de maison intelligente.

Avec sa propre infrastructure et une société de gestion professionnelle, l'ensemble du concept est conçu pour répondre à la demande croissante de locations à court et à long terme dans cet endroit.

Seulement jusqu'au 31 décembre:

Un appartement 2+1 pour le prix d'un appartement 1+1 - 145 000 € au lieu de 200 000 €!

Deux appartements 2+1 sont à vendre, avec la possibilité de glacer le jardin et d'augmenter la superficie.

— 4% d'exonération à l'achat

— Rendement annuel garanti à 6 % pour les investisseurs

— Un produit liquide clair à faible prix d'entrée