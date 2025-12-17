Complexe résidentiel 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!

Le complexe est situé dans le centre d'Antalya, sur la principale rue touristique de la ville, Işıklar.
Le complexe est méticuleusement conçu jusqu'au dernier détail: design unique, fenêtres panoramiques, et un système de maison intelligente.
Avec sa propre infrastructure et une société de gestion professionnelle, l'ensemble du concept est conçu pour répondre à la demande croissante de locations à court et à long terme dans cet endroit.
Seulement jusqu'au 31 décembre:
— 4% d'exonération à l'achat
— Rendement annuel garanti à 6 % pour les investisseurs
— Un produit liquide clair à faible prix d'entrée