  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the ZE-RA Residence complex.

Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the ZE-RA Residence complex.

Mahmutlar, Turquie
depuis
$66,975
14
ID: 33088
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Mahmutlar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Un appartement meublé d'une chambre (1+1), de 60 m2, est à vendre dans le complexe ZE-RA Residence près de la mer.

Le rez-de-chaussée a un accès direct à un jardin privé.

  • Prêt pour un marché rapide!
  • Une option unique – rien de tel sur le marché !

Le projet est situé dans le quartier Mahmutlar, à 700 mètres de la mer. L'emplacement combine la tranquillité de la nature avec une atmosphère urbaine, loin de la vie urbaine animée de Mahmutlar.

Ce complexe répondra à tous les besoins : confort, sécurité, tranquillité et élégance.

Le complexe est construit sur une superficie de 1.300 m2 et se compose de deux blocs de 4 étages, avec un total de 36 appartements.

Date d'achèvement : 2024.

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Jacuzzi
  • Aire de jeux pour enfants
  • Gazebo de détente
  • Sauna
  • Salle à vapeur
  • Bain turc
  • Zones de détente
  • Fitness
  • Chambre des enfants
  • Billards
  • Ascenseur
  • Garage
  • Groupe électrogène
  • Surveillance vidéo

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Mahmutlar, Turquie
