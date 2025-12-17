Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in the ZE-RA Residence complex.

Un appartement meublé d'une chambre (1+1), de 60 m2, est à vendre dans le complexe ZE-RA Residence près de la mer.

Le rez-de-chaussée a un accès direct à un jardin privé.

Prêt pour un marché rapide!

Une option unique – rien de tel sur le marché !

Le projet est situé dans le quartier Mahmutlar, à 700 mètres de la mer. L'emplacement combine la tranquillité de la nature avec une atmosphère urbaine, loin de la vie urbaine animée de Mahmutlar.

Ce complexe répondra à tous les besoins : confort, sécurité, tranquillité et élégance.

Le complexe est construit sur une superficie de 1.300 m2 et se compose de deux blocs de 4 étages, avec un total de 36 appartements.

Date d'achèvement : 2024.

Infrastructure:

Piscine extérieure

Jacuzzi

Aire de jeux pour enfants

Gazebo de détente

Sauna

Salle à vapeur

Bain turc

Zones de détente

Fitness

Chambre des enfants

Billards

Ascenseur

Garage

Groupe électrogène

Surveillance vidéo

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.