Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.

Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.

Oba, Turquie
depuis
$140,159
;
13
ID: 27416
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Meublé appartement d'une chambre (1+1) 55 m2 dans le complexe River Panorama Oba.

River Panorama est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme situé à Oba - l'un des meilleurs quartiers d'Alanya.

Une infrastructure complète et pratique a été créée ici, y compris les supermarchés Migros et Carrefour, un hypermarché Metro et le plus grand centre commercial d'Alanya.

La distance entre le complexe et la mer est de 2 500 m, navette gratuite vers la plage.

Le complexe résidentiel occupe une superficie de 5 662 m2 et se compose de trois blocs résidentiels de 7 étages, entre lesquels il ya une grande piscine extérieure avec un parc aquatique.

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Piscine intérieure chauffée
  • Espace SPA (sauna, jacuzzi, hammam, hammam romain, salle de sel, salle de massage)
  • Tennis de table et billard
  • Salle de jeux
  • Terrain de tennis et terrain de basketball
  • Mini golf
  • Salle de jeux pour enfants
  • Beau jardin
  • Gazebo et barbecue
  • Parking extérieur
  • Surveillance vidéo 24/7
  • Transfert à la plage.

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Oba, Turquie

