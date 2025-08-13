Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.

Meublé appartement d'une chambre (1+1) 55 m2 dans le complexe River Panorama Oba.

River Panorama est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme situé à Oba - l'un des meilleurs quartiers d'Alanya.

Une infrastructure complète et pratique a été créée ici, y compris les supermarchés Migros et Carrefour, un hypermarché Metro et le plus grand centre commercial d'Alanya.

La distance entre le complexe et la mer est de 2 500 m, navette gratuite vers la plage.

Le complexe résidentiel occupe une superficie de 5 662 m2 et se compose de trois blocs résidentiels de 7 étages, entre lesquels il ya une grande piscine extérieure avec un parc aquatique.

Infrastructure:

Piscine extérieure

Piscine intérieure chauffée

Espace SPA (sauna, jacuzzi, hammam, hammam romain, salle de sel, salle de massage)

Tennis de table et billard

Salle de jeux

Terrain de tennis et terrain de basketball

Mini golf

Salle de jeux pour enfants

Beau jardin

Gazebo et barbecue

Parking extérieur

Surveillance vidéo 24/7

Transfert à la plage.

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.