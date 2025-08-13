Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.

Meublé appartement d'une chambre (1+1) 55 m2 dans le complexe River Panorama Oba.
River Panorama est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme situé à Oba - l'un des meilleurs quartiers d'Alanya.
Une infrastructure complète et pratique a été créée ici, y compris les supermarchés Migros et Carrefour, un hypermarché Metro et le plus grand centre commercial d'Alanya.
La distance entre le complexe et la mer est de 2 500 m, navette gratuite vers la plage.
Le complexe résidentiel occupe une superficie de 5 662 m2 et se compose de trois blocs résidentiels de 7 étages, entre lesquels il ya une grande piscine extérieure avec un parc aquatique.
Infrastructure:
