  Turquie
  Kepez
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Appartements avec vue panoramique dans un projet à Antalya
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un projet à Antalya
Kepez, Turquie
depuis
$325,035
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 9
Appartements en front de rue avec centres commerciaux et cafés à Antalya, Kepez Des appartements de luxe sont situés à Kepez, dans le quartier de Gülveren. La région a connu une croissance rapide grâce à ses projets de transformation urbaine et a attiré investisseurs et acheteurs. Elle est d…
TEKCE Real Estate
New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$402,009
Le complexe résidentiel comprend 359 appartements (avec 1, 2 et 3 chambres) et 51 locaux commerciaux (18 bureaux et 33 magasins), piscines intérieures et extérieures pour enfants et adultes, un sauna, un centre de remise en forme et une aire de jeux pour enfants en plein air, un parking. En …
TRANIO
New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$402,009
Nous offrons des appartements avec une vue panoramique.La résidence dispose d'un parking intérieur, de piscines intérieures et extérieures, d'un complexe sportif, d'un sauna, d'un club pour enfants, d'un studio de pilates, d'une piscine pour enfants, d'un café, d'une sécurité 24h/24, de sent…
TRANIO
Appartements avec vue panoramique dans un projet à Antalya
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un projet à Antalya
Kepez, Turquie
depuis
$597,414
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 9
Appartements en front de rue avec centres commerciaux et cafés à Antalya, Kepez Des appartements de luxe sont situés à Kepez, dans le quartier de Gülveren. La région a connu une croissance rapide grâce à ses projets de transformation urbaine et a attiré investisseurs et acheteurs. Elle est d…
TEKCE Real Estate
1207 Antalya Prestige
Quartier résidentiel 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Turquie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
Surface 48 m²
LIVE A REAL LIFE! Is provided without interest installment for a period of 20 months! Initial installment 50%! House – is the factor that affects the quality of human life to the greatest extent. Discover Antalya, with its magnificent Mediterranean climate, natural beauties and historical …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
110,000
Realty World Green Gayrimenkul
