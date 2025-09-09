  1. Realting.com
  Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya

Muratpasa, Turquie
$394,371
38
ID: 27643
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec vue sur la mer et la piscine dans un complexe hôtelier à Demirtaş, Alanya

Demirtaş, où se situent ces appartements de luxe, est un quartier prisé d'Alanya, réputé pour ses infrastructures, ses belles plages et ses sentiers de randonnée. Demirtaş se distingue par ses projets immobiliers de qualité et sa proximité avec l'aéroport, ce qui en fait un lieu de prédilection pour les acheteurs locaux et internationaux. Situé à l'est d'Alanya, le quartier continue de se développer rapidement.

Les appartements à vendre à Alanya sont situés à 3,2 km de la plage, 6 km du canyon de Sapadere, 8 km du centre de Mahmutlar, 17,5 km de l'aéroport de Gazipaşa-Alanya, 18 km de l'hôpital de formation et de recherche d'Alanya et 21 km du centre-ville d'Alanya.

Construit sur un terrain de 20 500 m², le projet se compose de 3 blocs. Le complexe comprend des piscines intérieure et extérieure, un parc aquatique, une pataugeoire, des espaces barbecue, des espaces fitness extérieurs, un billard, un amphithéâtre, un jardin d'hiver, un jacuzzi, des aires de jeux pour enfants, un terrain de beach-volley, un terrain de football, un terrain de basket, un court de tennis, un mini-golf, des espaces détente, des sentiers pédestres, une piste cyclable, une borne de recharge, un jardin botanique, un bar de piscine, des parkings, un jeu d'échecs géant, des kiosques, une réception, une salle de jeux pour enfants, une salle de fitness, une salle de cinéma, des tables de ping-pong, une salle de massage, un hammam, un sauna russe, une supérette, une laverie, un service de location de voitures, une navette pour la plage et un service de ménage.

Les appartements seront livrés avec revêtements de sol, luminaires, meubles de salle de bain et de cuisine, ainsi que rampes d'escalier et de balcon. De plus, les infrastructures pour l'électricité, le chauffage et l'eau seront installées.


AYT-04637

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

Realting.com
