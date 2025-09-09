  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Muratpasa
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum

Appartement dans un nouvel immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum

Muratpasa, Turquie
depuis
$203,660
;
50
Laisser une demande
ID: 27901
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Avec de Riches Activités Sociales à Alanya İncekum

İncekum, abritant de nombreuses beautés naturelles d'Antalya Alanya, se distingue comme l'un des endroits les plus appréciés du district avec sa nature magnifique et sa mer propre. Okurcalar continue de se développer rapidement en tant que centre d'attraction où vous pouvez facilement accéder à tous les besoins et commodités quotidiens.

Les appartements à vendre à Alanya sont situés à 2 km de la mer, 2,5 km du parc naturel d'Incekum, 6 km du parc Sea Dolphin, 20 km de la plage de Cléopâtre, 22 km du château d'Alanya, 60 km de l'aéroport de Gazipaşa et 70 km de l'aéroport d'Antalya.

Dans le cadre du projet, situé à quelques pas de la mer et des commodités sociales d'Incekum, se trouvent des appartements au design contemporain. Les installations complètes et les beaux services du projet comprennent un sauna, un spa, un hammam, une salle de fitness, une réception, un café, des piscines extérieures et intérieures, un bar de piscine, des salons au bord de la piscine, un jacuzzi intérieur, un parc aquatique, un parking, un mini-golf, un foyer, cinéma, salle de karaoké, aire de jeux pour enfants ouverte et fermée, restaurant à la carte, terrain de basket, piscine et aire de jeux pour animaux, bassin décoratif, coin salon, espace barbecue, jardin décoratif et plage privée.

Les appartements, conçus avec une priorité sur le confort et l'abondance de commodités, offrent des services supplémentaires tels qu'une borne de recharge pour véhicules électriques, 2 ans de garantie de location, un service de transfert payant, un service de nettoyage, un service de navette vers la mer, un service de navette vers le centre-ville d'Alanya, caméra et services de sécurité 24h/24 et 7j/7, générateur, supermarché, cabinet médical, location de voiture, reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. Les caractéristiques techniques à l'intérieur des appartements comprennent le chauffage au sol, meubles laqués, cuisine avec îlot dans les appartements en duplex, fenêtres à isolation PVC en aluminium sur deux étages, isolation acoustique et thermique, salle de bain Hilton et une hauteur sous plafond de 3 mètres.


AYT-04000

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Newly Built One Bedroom Apartment in Alanya, Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$137,737
Immeuble Kagithane Istanbul Apartments Compound
Sariyer, Turquie
depuis
$513,667
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a kids' playground, Oba, Turkey
Oba, Turquie
depuis
$495,229
Complexe résidentiel Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$166,053
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turquie
depuis
$875,681
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum
Muratpasa, Turquie
depuis
$203,660
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$144,251
Nous offrons des appartements confortables avec différents aménagements (de une à trois chambres).La résidence se compose de quatre bâtiments (deux de 15 étages et deux de 13 étages) et dispose d'une salle de sport, d'une piscine, d'un sauna, d'un hammam, d'un bain turc, de terrains de jeux …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$1,07M
Nous offrons des appartements avec des places de parking dans un complexe d'élite sur le bord de mer.La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'un garage et d'un parking, de terrains de basket et de tennis, d'un centre de fitness, d'un sauna, d'un bain turc, d'une salle d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$201,569
Le complexe résidentiel est en cours de construction selon le projet d'État et financé par la municipalité du district (Başakşehir Belediyesi), ce qui donne confiance dans la réussite de la construction.La résidence dispose:Salle de sportcentre spa avec bain à vapeur, hammam et saunaParking …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller