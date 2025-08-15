Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.

  1. Realting.com
Oba, Turquie
depuis
$160,804
10
ID: 27434
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

À propos du complexe

Nous vous enverrons des photos des appartements sur demande.

Appartements à vendre dans le complexe Victory Garden Oba:

  • Une chambre (1+1) de 58 m2 - 135 000 EUR non meublé
  • Une chambre (1+1) de 58 m2 - 155 000 EUR meublé
  • Deux chambres (2+1) de 110 m2 - 230 000 EUR meublées

Jardin de la Victoire Oba est un nouveau complexe résidentiel PREMIUM CLASS avec toutes les commodités, situé dans la prestigieuse région d'Oba d'Alanya, entouré de toutes les infrastructures nécessaires et à seulement 800 mètres de la mer et des plages.

Dans les environs immédiats du complexe, il y a des établissements d'enseignement privés et publics et des jardins d'enfants. Commerces, supermarchés, un marché fermier et un hypermarché Metro.

Le complexe se compose de 7 bâtiments de 4 étages chacun, situés sur une superficie de 14 900 m2, soit un total de 178 appartements.

Date d'achèvement: 2023.

Infrastructure:

  • Espace vert paysager
  • Jardin paysager
  • Piscine extérieure avec toboggans
  • Barre de piscine
  • Salle de bains et de détente
  • Ascenseurs
  • Centre de remise en forme
  • Piscine intérieure
  • Hammam
  • Chambre à vapeur humide
  • Sauna
  • Massage
  • Mini-club
  • Cinéma
  • Café
  • Internet sans fil public
  • Système de télévision par satellite
  • Espace barbecue
  • Terrain de tennis
  • Groupe électrogène
  • Gardien
  • Rampe pour fauteuil roulant
  • Stationnement
  • Éclairage automatique
  • Zone clôturée
  • Sécurité et vidéosurveillance 7/24

Excellent emplacement:

  • Métro hypermarché - 250 mètres
  • Magasins d'épicerie - 20 mètres
  • Jardin d'enfants - 100 mètres
  • Cafés, restaurants à quelques pas.

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous appeler / nous écrire.

Localisation sur la carte

Oba, Turquie

