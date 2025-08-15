Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.

Nous vous enverrons des photos des appartements sur demande.
Appartements à vendre dans le complexe Victory Garden Oba:
Jardin de la Victoire Oba est un nouveau complexe résidentiel PREMIUM CLASS avec toutes les commodités, situé dans la prestigieuse région d'Oba d'Alanya, entouré de toutes les infrastructures nécessaires et à seulement 800 mètres de la mer et des plages.
Dans les environs immédiats du complexe, il y a des établissements d'enseignement privés et publics et des jardins d'enfants. Commerces, supermarchés, un marché fermier et un hypermarché Metro.
Le complexe se compose de 7 bâtiments de 4 étages chacun, situés sur une superficie de 14 900 m2, soit un total de 178 appartements.
Date d'achèvement: 2023.
Infrastructure:
Excellent emplacement:
Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous appeler / nous écrire.