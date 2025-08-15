Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.

Nous vous enverrons des photos des appartements sur demande.

Appartements à vendre dans le complexe Victory Garden Oba:

Une chambre (1+1) de 58 m2 - 135 000 EUR non meublé

Une chambre (1+1) de 58 m2 - 155 000 EUR meublé

Deux chambres (2+1) de 110 m2 - 230 000 EUR meublées

Jardin de la Victoire Oba est un nouveau complexe résidentiel PREMIUM CLASS avec toutes les commodités, situé dans la prestigieuse région d'Oba d'Alanya, entouré de toutes les infrastructures nécessaires et à seulement 800 mètres de la mer et des plages.

Dans les environs immédiats du complexe, il y a des établissements d'enseignement privés et publics et des jardins d'enfants. Commerces, supermarchés, un marché fermier et un hypermarché Metro.

Le complexe se compose de 7 bâtiments de 4 étages chacun, situés sur une superficie de 14 900 m2, soit un total de 178 appartements.

Date d'achèvement: 2023.

Infrastructure:

Espace vert paysager

Jardin paysager

Piscine extérieure avec toboggans

Barre de piscine

Salle de bains et de détente

Ascenseurs

Centre de remise en forme

Piscine intérieure

Hammam

Chambre à vapeur humide

Sauna

Massage

Mini-club

Cinéma

Café

Internet sans fil public

Système de télévision par satellite

Espace barbecue

Terrain de tennis

Groupe électrogène

Gardien

Rampe pour fauteuil roulant

Stationnement

Éclairage automatique

Zone clôturée

Sécurité et vidéosurveillance 7/24

Excellent emplacement:

Métro hypermarché - 250 mètres

Magasins d'épicerie - 20 mètres

Jardin d'enfants - 100 mètres

Cafés, restaurants à quelques pas.

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous appeler / nous écrire.