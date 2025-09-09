  1. Realting.com
  Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants à 250 m de la mer à Alanya Antalya

Muratpasa, Turquie
depuis
$223,673
25
ID: 27736
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    6

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements élégants à vendre à Alanya Mahmutlar, à 250 m de la plage

Mahmutlar, situé à l'est d'Alanya, connaît un développement rapide. C'est le centre d'intérêt des touristes locaux et étrangers avec sa plage immaculée, ses longs sentiers pédestres, ses restaurants, ses centres commerciaux et ses rues animées. Ce quartier, prisé des investisseurs immobiliers, offre un cadre de vie agréable été comme hiver.

Les appartements à vendre à Alanya Antalya se trouvent à 270 m de la plage, à 350 m du marché, d'une pharmacie, d'un centre de santé et d'établissements scolaires, à 13 km du centre d'Alanya et à 25 km de l'aéroport de Gazipaşa.

Construit sur un terrain de 976 m², le projet comprend 28 appartements répartis dans un seul bloc. Le complexe dispose d'une piscine intérieure et extérieure, d'un sauna, d'une salle de sport, d'une salle de loisirs et d'un espace barbecue.

Dans ce projet où le confort est une priorité, Il y a des caractéristiques telles que des comptoirs en granit dans la cuisine, des peintures murales lavables, des fenêtres en PVC, un système de murs d'isolation thermique et phonique, des armoires de cuisine en MDF.


AYT-04524

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

