  4. Appartement dans un nouvel immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum

Appartement dans un nouvel immeuble Nouveaux Appartements Entourés par la Nature à Alanya İncekum

Muratpasa, Turquie
depuis
$334,333
;
50
ID: 27903
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Muratpasa
  • Ville
    Antalya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Avec de Riches Activités Sociales à Alanya İncekum

İncekum, abritant de nombreuses beautés naturelles d'Antalya Alanya, se distingue comme l'un des endroits les plus appréciés du district avec sa nature magnifique et sa mer propre. Okurcalar continue de se développer rapidement en tant que centre d'attraction où vous pouvez facilement accéder à tous les besoins et commodités quotidiens.

Les appartements à vendre à Alanya sont situés à 2 km de la mer, 2,5 km du parc naturel d'Incekum, 6 km du parc Sea Dolphin, 20 km de la plage de Cléopâtre, 22 km du château d'Alanya, 60 km de l'aéroport de Gazipaşa et 70 km de l'aéroport d'Antalya.

Dans le cadre du projet, situé à quelques pas de la mer et des commodités sociales d'Incekum, se trouvent des appartements au design contemporain. Les installations complètes et les beaux services du projet comprennent un sauna, un spa, un hammam, une salle de fitness, une réception, un café, des piscines extérieures et intérieures, un bar de piscine, des salons au bord de la piscine, un jacuzzi intérieur, un parc aquatique, un parking, un mini-golf, un foyer, cinéma, salle de karaoké, aire de jeux pour enfants ouverte et fermée, restaurant à la carte, terrain de basket, piscine et aire de jeux pour animaux, bassin décoratif, coin salon, espace barbecue, jardin décoratif et plage privée.

Les appartements, conçus avec une priorité sur le confort et l'abondance de commodités, offrent des services supplémentaires tels qu'une borne de recharge pour véhicules électriques, 2 ans de garantie de location, un service de transfert payant, un service de nettoyage, un service de navette vers la mer, un service de navette vers le centre-ville d'Alanya, caméra et services de sécurité 24h/24 et 7j/7, générateur, supermarché, cabinet médical, location de voiture, reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. Les caractéristiques techniques à l'intérieur des appartements comprennent le chauffage au sol, meubles laqués, cuisine avec îlot dans les appartements en duplex, fenêtres à isolation PVC en aluminium sur deux étages, isolation acoustique et thermique, salle de bain Hilton et une hauteur sous plafond de 3 mètres.


AYT-04000

Localisation sur la carte

Muratpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé

