Complexe résidentiel pod upravleniem Best Western Pokupka unita

Complexe résidentiel de classe Premium dans le quartier Altyntash d'Antalya.

Le projet est basé sur le concept de RESORT-STYLE LIVING, qui suppose les avantages de la station, étant dans une métropole développée. Le concept de vie de style de resort est une approche de la conception et de la création d'espaces publics et d'équipements qui fournissent aux résidents une atmosphère de luxe, de confort et de détente, comme dans un resort.

Les appartements d'hôtel avec le service d'un hôtel cinq étoiles combinent le sentiment de la maison et un endroit où tous vos souhaits sont parfaitement satisfaits. Pour les propriétaires de chambre et les résidents, toute l'infrastructure de l'hôtel est disponible 24h/24:

piscine

restaurant

zone de bien-être (centre d'ajustement, sauna, hammam)

toit

salon

aires de jeux

Planification :

1+1 surface 44 m2

2+1 surface 79 m2

appartements d'une surface en terrasse de 50 m2

Le nombre d'appartements - 127: 39 chambres d'hôtel, 26 - appartements, le reste - le propriétaire du terrain.

Le prix comprend: chambres individuelles clé en main, appartements selon les normes Alanya.

Le complexe est situé dans une zone moderne et dynamique d'Altyntas, qui se développe avec une vitesse énorme! L'infrastructure commerciale, la présence de centres commerciaux, de restaurants et de boutiques, les lieux de loisirs et d'éducation des enfants attirent les clients et les résidents du monde entier.

10 minutes de la mer. Il y a un transfert vers la plage.

Avantages

Concept hôtelier 5 étoiles

Constructeur fiable

10 minutes de la côte

Service de conciergerie

Sécurité

Investissements dans Antalya

Antalya est une ville-marque, l'une des villes les plus visitées TOP-10 dans le monde

Haute saison 6-7 mois par an

Près de l'Europe et des pays de la CEI

Nombres

Jusqu'à +50% d'augmentation du prix du projet fini

Jusqu'à +15 % ROI (Retour sur investissement)

15 000 – 36 000 € de revenus locatifs pour l'année