Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$82,572
La résidence dispose de piscines, d'un centre de spa, de parcs aquatiques, d'une plage de sable, de restaurants, d'un club pour enfants et de parcs d'aventure, d'un centre de fitness, de pilates et de studios de yoga, de terrains de sport, d'une forêt.Achèvement - 2024
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Appartements d'investissement à Antalya près de l'hôpital
Immeuble Appartements d'investissement à Antalya près de l'hôpital
Kepez, Turquie
depuis
$375,441
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Appartements d'un nouveau projet à Antalya Kepez Ces appartements sont situés dans le quartier de Göçerler, à Kepez, Antalya. La région abrite de nombreux projets d'élite et a vu sa valeur augmenter encore avec la construction de l'hôpital municipal. Ils sont situés à 100 m de l'arrêt de bus…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Complexe résidentiel New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$228,133
La résidence dispose d'un système de sécurité, de piscines intérieures et extérieures, d'une salle de sport et d'un studio de pilates, de zones vertes et d'étangs.Achèvement - 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Centre commercial - 4 kmCentre-ville d'Antalya - 5 kmVieille ville - …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
TekceTekce
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$373,065
La résidence, qui a une surface de construction de 14 085 m2, se compose de 4 blocs. Avec son emplacement et les caractéristiques du projet à usage mixte; Il a été conçu pour faire le meilleur usage des conditions géographiques et climatiques. En raison de son emplacement, Kepez est capable …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turquie
depuis
$676,490
La résidence se distingue comme un projet de vie innovant spécialement conçu pour vous et vous offre une vie urbaine confortable dans la région de Cankaya dans Masa dağı, situé à Antalya, où la construction vient de commencer. Il a des conditions climatiques plus fraîches que le centre-ville…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
