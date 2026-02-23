Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer

Bat Yam, Israël

Dans le meilleur emplacement de Bat Yam, à seulement 7 minutes de Tel Aviv, à 200 mètres du tramway et à 50 mètres de la mer et de la promenade, dans le meilleur immeuble de luxe de Bat Yam, comprenant un débarras et un parking privé, une expérience de vie parfaite