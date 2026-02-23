  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel Aviv Subdistrict
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tel-Aviv
133
Bat Yam
24
Ramat Gan
2
Tel Aviv
171
Quartier résidentiel La perle rare!! t3 a tel aviv a 2 pas de la mer, classé monument historique
Quartier résidentiel La perle rare!! t3 a tel aviv a 2 pas de la mer, classé monument historique
Quartier résidentiel La perle rare!! t3 a tel aviv a 2 pas de la mer, classé monument historique
Quartier résidentiel La perle rare!! t3 a tel aviv a 2 pas de la mer, classé monument historique
Quartier résidentiel La perle rare!! t3 a tel aviv a 2 pas de la mer, classé monument historique
Afficher tout Quartier résidentiel La perle rare!! t3 a tel aviv a 2 pas de la mer, classé monument historique
Quartier résidentiel La perle rare!! t3 a tel aviv a 2 pas de la mer, classé monument historique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
La perle rare à Tel Aviv – À deux pas de la mer À vendre : superbe appartement 3 pièces de 69 m² situé au 53 rue Allenby, au cœur de Tel Aviv, à seulement quelques pas de la plage. L’appartement se trouve dans une résidence classée monument historique, entièrement rénovée et à l’architectu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Afficher tout Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
Au 3, rue Zion Boulevard, une adresse prestigieuse et très recherchée. Un appartement unique, spacieux, lumineux et magnifique ! Au 5ème étage, cet appartement bénéficie d'une excellente circulation sur quatre axes ! Un appartement de 5 pièces offrant un fort potentiel et une disposition …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,25M
À vendre – Appartement 4,5 pièces avec vue mer dans le complexe Gan HaIr, Bat Yam. Appartement spacieux situé au 10ᵉ étage sur 20 dans une tour moderne et recherchée. Il offre 108 m² habitables et un balcon de 12 m² avec vue mer dégagée. Excellente exposition, très lumineux et bien ventilé.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
OneOne
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
Idéalement situé au cœur de Tel-Aviv, sur la prestigieuse rue Dizengoff, à l’intersection des rues Jabotinsky et Bazel, l’un des secteurs les plus prisés de la ville, réputé pour ses cafés, ses boutiques et son atmosphère unique. Appartement dans un immeuble récemment rénové dans le cadre d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,52M
Appartement de Luxe à Vendre | Namal (Port), Tel Aviv 4,5 pièces | 6ᵉ étage | Vue mer totale Résidence d’exception très haut de gamme située au cœur du Namal de Tel Aviv, offrant une vue panoramique imprenable sur la mer, définitivement dégagée. Détails du bien Surface intérieure : 177 m…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Situé au 9 rue Barry, dans un immeuble neuf de standing. Magnifique appartement lumineux de 3 pièces de 85 m² avec balcon de 12 m². 2e étage, à l'arrière. 2 chambres et 2 salles de bains. Deux ascenseurs. Place de parking cadastrale et cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,58M
Ce penthouse représente le summum du luxe à Tel Aviv, offrant un mélange harmonieux de design sophistiqué et d'emplacement privilégié. Niché dans une rue calme près de Kikar HaMedina, cette résidence offre un accès facile à des cafés animés, des jardins d'enfants et écoles de premier rang, d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,389
À Louer – Immeuble Neuf | Entrée Début Janvier Un appartement beau et moderne dans un immeuble neuf de haut standing, disponible dès début janvier. Détails du bien : 3 pièces (2 chambres + salon) Balcon Immeuble neuf Appartement lumineux avec un agencement bien pensé Prix : 14,000 ₪ …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager Forte rentabilité en cas de location AirbnB car forte demande et taux d'oc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
Au 8, rue Mapu À vendre en exclusivité Magnifique appartement 2 pièces entièrement rénové ! Dans un immeuble classé, appartement de 47 m² au rez-de-chaussée, à 2 minutes de la mer. Idéal pour investissement ou résidence principale
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Ramat Gan, Israël
depuis
$3,65M
Situé dans l'immeuble boutique "Ma'ale HaTzofim" à Ramat Gan, conçu et construit par le célèbre cabinet d'architectes "Feigin Architects". L'immeuble a été achevé en 2020 et est considéré comme un projet prestigieux et unique avec l'un des standards de construction les plus élevés en Israël.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
Au 5, rue Hevra Hadasha Rue calme à proximité de Kikar Hamedina et des principaux axes routiers. Dans un nouveau projet en cours de construction par un fonds immobilier ! Bel appartement calme et lumineux 5 pièces (sous-sol inclus) Au 5e étage (très élevé) 121 m² plus un balcon de 12 m² avec…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tres rare . tel aviv yaffo. residence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Tres rare . tel aviv yaffo. residence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Tres rare . tel aviv yaffo. residence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Tres rare . tel aviv yaffo. residence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Tres rare . tel aviv yaffo. residence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Tres rare . tel aviv yaffo. residence haut de gamme avec piscine.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Niche au coeur d une residence verdoyante avec piscine d eau de mer .un appartement de 2 pieces avec vue sur mer. demande a etre rafraichi . La residence est magnifique juste derriere le port de Yaffo.Piscine d eau de mer . Spa. tres grande cave. 1 parking. Mamad inclus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Nouveauté en vente exclusive ! 9, rue Professor Shor Dans un nouveau programme immobilier signé Adam Shuster Spacieux appartement de 4 pièces Surface habitable de 98 m² + terrasse ensoleillée de 12 m² ! Au 4ème étage (immeuble avec 2 ascenseurs) L'appartement est très lumineux grâce à ses g…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
À seulement quelques pas du Shouk HaCarmel, de la rue Shenkin, du boulevard Rothschild et à cinq minutes de marche de la plage ce duplex penthouse unique est situé dans une rue entièrement rénovée, au sein d’un immeuble boutique neuf à l’architecture préservée, au 5ᵉ étage avec ascenseur. C…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Situé dans le quartier très recherché de Kerem HaTemanim, à quelques minutes à pied de la mer, du Shouk HaCarmel, de la rue Allenby et des hôtels Kempinski et Royal Beach, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel au cœur de Tel Aviv. Appartement de 72 m², situé au deuxième ét…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
En vente exclusive Au cœur de la ville, 57 rue Melchett À proximité du boulevard Ben Zion et à quelques pas du boulevard Rothschild Dans un immeuble boutique neuf Magnifique penthouse en duplex, agencé avec goût 4 pièces, au 5ème étage, vue ouest 112 m² + environ 32 m² de terrasses ensoleil…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Tel-Aviv, Israël
depuis
$830,775
Superbe investissement dans le nord de Tel Aviv, et très agréable à vivre. Dans un immeuble boutique neuf après TAMA - haut standing - 2 pièces de 45 m2 rénové et optimisé par un architecte - 3 mètres de hauteur sous plafond - calme et lumineux orienté Sud - entièrement meublé - Abri dans l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Herzliya, Israël
depuis
$16,46M
La Résidence Zamenhof est une propriété extraordinaire qui incarne la confidentialité, le luxe et le confort au plus haut niveau. Située dans le quartier paisible et pastoral de Herzliya B, à proximité du prestigieux Kfar Shmaryahu, elle bénéficie d’un emplacement privilégié dans l’un des qu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l’american colony - 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l’american colony - 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l’american colony - 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l’american colony - 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l’american colony - 2 pièces + balcon
Afficher tout Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l’american colony - 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l’american colony - 2 pièces + balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
À VENDRE – 2 PIÈCES – AMERICAN COLONY – TEL-AVIV Appartement 50 m² + terrasse 7 m², dans immeuble neuf haut standing Situé au 1er étage, au calme absolu, esprit village en pleine ville Séjour lumineux avec cuisine ouverte Chambre spacieuse (Mamad inclus) À pied : plage Alma, Jaffa, Neve T…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – À vendre
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – À vendre
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – À vendre
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – À vendre
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – À vendre
Afficher tout Quartier résidentiel ExclusivitÉ – À vendre
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – À vendre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
EXCLUSIVITÉ – À VENDRE ???? Shenkin, proche du marché Carmel Emplacement prime – à quelques pas du boulevard Rothschild, du marché Carmel et de la mer. Duplex penthouse situé dans un immeuble boutique neuf avec ascenseur. ✨ Caractéristiques principales : • 135 m² intérieurs + 46 m² de te…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Bat Yam - rue Tsahal Appartement traversant Ouest/Est 4 pièces 106 m² avec charmante terrasse d’environ 13m² (1 master avec sdb + 2 chambres dont 1 mamad) Place de parking incluse 4ᵉ étage avec ascenseur Immeuble récent en bon état et bien entretenu. Points forts : Grande pièce à vivre …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Appartement charmant avec terrasse dans le quartier Shenkin, Tel-Aviv Un emplacement exceptionnel en plein cœur de Tel-Aviv, juste en face du parc Shenkin, dans l’un des quartiers les plus vivants, recherchés et agréables de la ville. Caractéristiques de l’appartement : • Rez-de-chaussée c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$539,220
Au cœur de Bat Yam, dans une rue centrale très prisée, cet appartement bénéficie d’une situation idéale : à seulement 400 mètres de la mer et à proximité immédiate de toutes les commodités du quotidien, commerces et transports. Appartement 3 pièces lumineux 74m² 3 ème étage avec ascenceur E…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
À vendre en exclusivité Dans le nouveau quartier Nord Dans la prestigieuse tour Nehardea Au 11e étage, vue dégagée et verdoyante Face à la rue Appartement de 4,5 pièces avec un grand espace commun 127,6 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée L'appartement est triplement climatisé. Très lumineux …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Bat Yam, Israël
depuis
$1,80M
Plan parfaitement pensé et très spacieux 5 pièces – 135 m² Salle de bain enfants Dans la suite parentale : salle de douche + dressing Cuisine haut de gamme entièrement rénovée 3 toilettes Cuisine d’été avec barbecue et cave à vin sur la terrasse 4 terrasses – 60 m² au total, avec vue mer ouv…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Nouveauté en vente en exclusivité Au cœur de la ville, rue calme et charmante à deux pas des théâtres 12, rue Yosef Eliyahu Appartement de 111 m², 1er étage avec ascenseur À rénover entièrement Exposition triple (est, ouest et sud) Entouré de verdure
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Cet appartement charmant situé au cœur de Tel Aviv offre une opportunité exceptionnelle tant pour les investisseurs que pour ceux à la recherche d'une résidence privée. Idéalement placé à seulement cinq minutes à pied de la plage, il se trouve entre le quartier enchanteur de Neve Tzedek et l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Appartement duplex-penthouse unique, idéalement situé au 4ème et dernier étage. Entouré de verdure. 3 pièces | 2 salles de bain et WC. 1e niveau : vaste séjour avec cuisine, Une autre chambre avec salle de bain et WC. 71 m² + balcon d'environ 2 m². 2e niveau : suite parentale particulièremen…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$971,850
À vendre – Superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer. Situé au 3ᵉ étage sur 6, cet appartement lumineux de 100 m² dispose d’une terrasse de 14 m², d’un mamad, de 2 salles de bain, 2 WC et d’un beau balcon baigné de lumière. Idéalement situé, à quelques minutes à pi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Situé à la jonction de Neve Tzedek, Florentine et du quartier du Parc Charles Clore, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques minutes à pied de la mer, du marché du Carmel et du cœur animé de Tel Aviv. La rue Elifelet est connue pour son atmosphère calme et résiden…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Situé rue Frishman, à une minute à pied de la mer, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel au cœur de Tel-Aviv. La rue, très recherchée, offre un accès immédiat aux plages, cafés, restaurants et hôtels de prestige, tout en restant agréable à vivre. Dans un immeuble rénové c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,65M
Bel appartement neuf de 3 pièces situé au 2ᵉ étage d’un immeuble moderne, bénéficiant d’une excellente luminosité grâce à sa position d’angle. Détails du bien : • Surface habitable : 60 m² • Terrasses : 13 m² • 2ᵉ étage avec ascenseur • Place de parking incluse • Finitions haut de gamme • S…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Magnifique 2. pièces + balcon; entièrement réalisé par un architecte designer de renom dans le prestigieux projet de Yossi Avrahami à NOGA, face à la plage, entouré de café trendy, restaurants, bars à vin, ateliers d'artistes et théâtre. Accès au working space, à la salle de sport et à la sa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
À vendre au 29 rue Bari, une adresse prestigieuse et recherchée. À proximité immédiate du tramway. Dans le prestigieux programme immobilier TAMA du promoteur Boulevard, actuellement en phase de construction (paiement des frais et obtention du permis de construire imminente) ! Appartement de …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Afficher tout Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Magnifique appartement situe au 15 eme etage . Vue epoustouflante sur tout Tel Aviv et sur la mer. Decorateur interieur. Piscine , salle de sport.et terrasse au 48e etage. l appartement a 2 chambres a coucher plus le mamad transforme en dressing. salon , coin repas et cuisine dans des tei…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces lumineux - kerem hatemanim - geula - gazoz beach - shouk hacarmel rue calme et ensoleillée à 1 minute de la plage
Quartier résidentiel 3 pièces lumineux - kerem hatemanim - geula - gazoz beach - shouk hacarmel rue calme et ensoleillée à 1 minute de la plage
Quartier résidentiel 3 pièces lumineux - kerem hatemanim - geula - gazoz beach - shouk hacarmel rue calme et ensoleillée à 1 minute de la plage
Quartier résidentiel 3 pièces lumineux - kerem hatemanim - geula - gazoz beach - shouk hacarmel rue calme et ensoleillée à 1 minute de la plage
Quartier résidentiel 3 pièces lumineux - kerem hatemanim - geula - gazoz beach - shouk hacarmel rue calme et ensoleillée à 1 minute de la plage
Quartier résidentiel 3 pièces lumineux - kerem hatemanim - geula - gazoz beach - shouk hacarmel rue calme et ensoleillée à 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
Superbe investissement et très agréable à vivre Dans une rue calme et ensoleillée, à une minute de plage et du marché Hacarmel, 3 pièces aéré de 72m2 avec 3 mètres de hauteur sous plafond, très lumineux 4 expositions d'air, balcon fermé avec possibilité d'ouverture, au 2ème étage haut d'un i…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Situé rue Gruzenberg, à seulement quelques pas du marché, de la plage et des lieux les plus vibrants de Tel Aviv, ce penthouse rare offre un mélange parfait de luxe, de confort et d’emplace…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$987,525
Vente exclusive | Ruelle Micha, Vieux Nord, Calme et Vue sur Frontière Dans un immeuble classé, typique de Tel Aviv, au 2ème étage, un bel appartement 2 pièces lumineux et bien conservé. Surface habitable d'environ 60 m² + terrasse ensoleillée d'environ 7 m². L'appartement, baigné de lumièr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,62M
À vendre – Exclusivité BLUZ TLV Une opportunité rare d'acquérir une Sky Villa privée au 43e étage de la prestigieuse tour Infinity, idéalement située dans le quartier prisé du Vieux Nord de Tel-Aviv (Zhabotinsky et Ibn Gabirol). Détails de la propriété Superficie totale : 364 m² (310 m² i…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Bat Yam, Israël
depuis
$815,100
Superbe appartement 2 pièces en rez-de-jardin avec jardin privatif Découvrez ce charmant 2 pièces situé en rez-de-jardin, offrant un intérieur moderne et un jardin privatif de 50 m², parfait pour profiter de l’extérieur et des beaux jours. Caractéristiques : • 55 m² d’espace intérieur • Jar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
Idéalement situé rue Frishman, face à la place Masaryk et à proximité de la place Rabin, cet appartement bénéficie d’un emplacement central et très recherché au cœur de Tel-Aviv. Dans un immeuble bien entretenu avec ascenseur et miklat, découvrez un 3 pièces d’environ 100 m², situé au 4ᵉ éta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
Hovevei Tsion, rue résidentielle à 2 pas de la plage 3 pièces rénové avec séjour spacieux, cuisine entièrement équipée et balcon très agréable 80m2 Balcon 2 salles de douches 2e étage Ascenseur Parking 5.800.000 Nis
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,27M
Penthouse exceptionnel et rare de 176m² de terrasse avec rooftop de 32m² rue Shabazi en plein coeur de Neve Tzedek ! Niveau inférieur : 3 chambres confortables dont une suite parentale avec balcon privatif de 5 m², 2 salles de bain modernes et un petit salon intime. Niveau supérieur : un…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
À vendre en exclusivité – Appartement récent, Bat Yam Une opportunité rare pour vivre au calme au cœur de Bat Yam, dans une rue paisible et agréable, proche de toutes les commodités. Caractéristiques du bien : • Surface habitable : 83 m² • Balcon : 5 m² • Pièce sécurisée (Mamad) avec dressi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Idéalement situé au cœur de Neve Tzedek, rue Rishonim, ce duplex rare avec vue mer offre une adresse privilégiée dans l’un des quartiers les plus emblématiques de Tel-Aviv, à quelques minutes à pied des plages, de Rothschild et de HaTahana. D’une surface d’environ 89m² en duplex, il propose…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,29M
À vendre en exclusivité, sur le parc Yarkon au 42, rue Ussishkin immeuble rénové en 2012 appartement de 2,5 pièces, 68 m² (surface brute) exposition est-ouest, ensoleillé 3e étage, avec ascenseur immeuble avec abri enregistrement de copropriété
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Superbe appartement 4 pièces rénové au cœur de Tel Aviv Rare sur le marché, cet appartement offre un emplacement exceptionnel avec des prestations haut de gamme. Détails du bien : Surface construite : 120 m² 4 pièces spacieuses 1ᵉʳ étage avec ascenseur Points forts : Grande pièce à vivre …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$815,100
Appartement 2 pièces de 40 m² Situé au 1er étage sur la rue Dizengoff, à proximité de Jabotinsky, au cœur du centre de Tel-Aviv. Le quartier offre une vie urbaine complète, mêlant commerces, cafés, restaurants et accessibilité. Le bien a été conçu par un architecte, avec un agencement opt…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
Rue Droyanov, petite rue très calme à deux pas de la rue Bograshov et de la mer Immeuble d’angle Appartement ״דירת סבתה״ 104m2 au cadastre Beaucoup de balcons fermés donc on peut dire facile 115m2 Vue totalement dégagée Très lumineux Toutes Orientations Très calme À deux pas de la plag…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Appartement de 4 pièces, 77 m2 + 16 m2 de balcon, avec Mamad et parking dans la prestigieuse Tour 3 du projet GINDI qui offre des services de luxe - Accès Roof top - GYM - Piscine et beaucoup d'autres
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
Appartement à vendre – Tel Aviv (Petite rue entre Sderot Chen et Dizengoff) Prix demandé : 7 590 000 NIS Situé dans un immeuble boutique neuf et moderne comprenant seulement 5 résidents, cet appartement de standing offre une combinaison idéale de confort, d’intimité et de design contempora…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
Situé dans une rue calme au caractère européen, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim et le front de mer (300 m). Secteur recherché avec ruelles arborées, cafés, boutiques et esprit village. À pied : plages, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurants, futur tramway. Environ 70 m² au 1er éta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – bien d’exception, unique sur le marché
Quartier résidentiel À vendre – bien d’exception, unique sur le marché
Quartier résidentiel À vendre – bien d’exception, unique sur le marché
Tel-Aviv, Israël
depuis
$15,68M
À vendre – Bien d’exception, unique sur le marché Quartier American Colony – Tel Aviv–Jaffa Dans un immeuble de très haut standing avec cour intérieure, salle de sport et salle de ping-pong, découvrez un appartement absolument unique, offrant un calme total et une vue panoramique spectacul…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
Emplacement idéal a coté de la rue Shenkin près du Shouk Hacarmel appartement3 pieces 93 m² + balcon de 8,5 m² 4ᵉ étage à l’arrière (très calme) place de parking dans un système robotisé Attention ! Par rapport au plan de l’appartement, la petite pièce attenante à la cuisine a été supprim…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
À vendre, un appartement 3 pièces rénové et lumineux, idéalement situé en troisième ligne mer, dans un immeuble rénové. Le bien est très bien entretenu, parfait pour investissement ou résidence. Caractéristiques du bien : Surface construite : 72 m² Balcon soleil : 10 m² Situé au 2ᵉ étage av…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
À vendre – Appartement familial rénové, emplacement premium Tel Aviv Situé dans l’un des secteurs les plus recherchés du nord centre de Tel Aviv, à proximité du Kikar HaMedina et du parc Hayarkon, cet appartement lumineux de 96 m² offre une configuration idéale pour une vie familiale dans u…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville.
Quartier résidentiel L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,98M
L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville. Situé au 4ᵉ étage sur 5. Détails du bien : 180 m² de plain-pied + deux balcons de 5 m² chacun 3 chambres + un bureau 3 toilettes et 2 salles de bains 2 places de parking souterrain standards + un débarras Option pour u…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
À vendre – Duplex rooftop exclusif, Rue Dizengoff, Tel Aviv Adresse d’exception sur l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, au cœur de la vie culturelle, commerçante et à quelques minutes des plages. Caractéristiques principales : Duplex neuf – 6ᵉ et 7ᵉ étages 4 pièces – triple orient…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israël
depuis
$752,400
Appartement à rénover 4 pièces 105m²+ balcon 15m² avec vue dégagée Possibilité de transformation en 5 pièces Etage 5 sur 8 avec ascenseur 300 mètres de la mer te 400 mètres du tramway reliant Bat Yam à Tel Aviv en 12 minutes Excellent investissement locatif (valeur locative estimée à 5.0…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
Un véritable paradis au 23e étage, face à la mer ! Appartement 5 pièces, aile nord-ouest, lumineux et abrité du soleil direct, balcon de 18 mètres avec vue imprenable sur la mer, 2 places de parking souterrain, cave, gardien, hall d'entrée élégant, sécurité 24h/24 et 7j/7, salle de sport, ch…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
À vendre dans le quartier de Bavli 20, rue Herzog Au 10e étage d'un immeuble bien entretenu. Vue dégagée et luminosité exceptionnelle. 4 pièces de 117 m² pouvant être transformées en 5. Une suite parentale et de nombreux rangements. Séjour très spacieux, idéal pour une famille. Triple venti…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
Bel appartement de 5 pieces. Situe au centre ville de hertzylia. Proche de toutes les commodites. l appartement beneficie de 2 salles de bain d un espace buanderie. ( 3 toilettes) 1 grand salon et cuisine moderne. mamad . parking sous terrain
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,64M
Cette propriété luxueuse dans les prestigieuses Yoo Towers de Tel Aviv offre une expérience de vie exceptionnelle grâce à son design sophistiqué et son emplacement privilégié. Créée par la célèbre architecte Orly Shrem, l'appartement s'étend sur 313 m2 à un étage élevé de l'emblématique imme…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
À Vendre – Appartement 3 Pièces idéal pour investissement, pied-à-terre ou première acquisition ???? Rue calme à proximité de Bograshov et de la mer – Tel Aviv–Jaffa Prix : 4 480 000 ₪ Situé dans un immeuble neuf et très recherché, cet appartement bénéficie d’un emplacement central tout en …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem
Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem
Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem
Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem
Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem
Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Appartement 3 pièces – 63 m² Balcon agréable pour profiter de l’atmosphère tel-avivienne Situé au 1ᵉʳ étage (immeuble sans ascenseur Présence d’un abri sécurisé (miklat) dans l’immeuble Entièrement rénové par architecte d’intérieur : finitions haut de gamme et optimisation des espaces U…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Top affaire
Quartier résidentiel Top affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$658,350
Excellente affaire ! Appartement de 4 pièces issu d’une vente par un administrateur judiciaire. Nécessite une rénovation complète. Grand potentiel. Une véritable opportunité à ne pas manquer !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Appartement de 3 pieces avec mamad . Ramat Aviv dans le nouveau quartier de lamed haradach . Baies vitrees en angle beaucoup de lumiere.. Proche de la nouvelle promenade bord de mer et plages. Excellent investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Afficher tout Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
À vendre en exclusivité, dans le quartier de Nahalat Yitzhak, au 4 rue Binyamini, rue calme et centrale, dans un immeuble bien entretenu, au premier étage, d'une superficie brute d'environ 102 m², appartement de 4 pièces, spacieux et confortable, une douche et 2 WC, eau chaude 24h/24 et 7j/7…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Afficher tout Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,88M
Nouveau à vendre en exclusivité 7, rue Dizengoff À deux pas de la place Habima et du boulevard Rothschild, en plein cœur de la ville Proche du tramway Grand appartement spacieux Environ 110 m² 4,5 pièces dont une suite parentale avec salle d'eau (Possibilité de créer facilement 5 pièces spa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
À vendre au 29 rue Bari, une adresse prestigieuse et recherchée. À proximité immédiate du tramway. Dans le prestigieux programme immobilier TAMA du promoteur Boulevard, actuellement en phase de construction (paiement des frais et obtention du permis de construire imminente) ! Appartement de …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Rue Nahalat Binyamin, au cœur du centre de Tel-Aviv, sur la partie piétonne et artistique. Quartier entre Carmel Market, Neve Tzedek et Rothschild, à pied de la plage. Immeuble classé et restauré, Appartement 3 pièces d’environ 60 m² + balcon 4 m². 1er étage (équiv. 2e), hauts plafonds, …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Nouveauté à vendre en exclusivité ! Situé au 46, rue Yehoshua Ben Nun À proximité du prestigieux complexe de Bâle Dans un immeuble en cours de rénovation (Tama 1) Actuellement propriété du groupe Ohana. Un magnifique appartement de 2 pièces de 66 m² sera disponible (3 pièces possibles) Au 1…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
À vendre – Lev Ha’ir, Tel-Aviv – Simtat Laan Découvrez ce charmant appartement situé au cœur de Lev Ha’ir, l’un des quartiers les plus recherchés du centre de Tel-Aviv, apprécié pour son ambiance authentique, ses ruelles pleines de charme et sa proximité immédiate avec tous les atouts de la…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,85M
Au cœur de la ville Neuf et exclusif Yehuda Halevi 94 - Immeuble neuf et exceptionnel 4 superbes pièces neuf avec ascenseur et mamad Parking Terrasse ensoleillée Dépendance/garde-manger L'appartement est situé à l'arrière, au calme ! 4 pièces de 93 m² + terrasse ensoleillée de 10 m² Au 3èm…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
Situé dans l’un des secteurs les plus prisés du nord de Tel-Aviv, rue Ben Yehuda, cet appartement bénéficie d’un environnement urbain recherché, à proximité immédiate de la mer, des commerces, transports, cafés et pistes cyclables. Le quartier, en plein renouveau architectural grâce aux proj…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
Découvrez le luxe de vivre à Tel Aviv avec ce tout nouveau penthouse occupant un étage entier, idéalement situé dans les prestigieuses ruelles entourant Kikar Hamedina, en plein centre de Tel Aviv. Cette propriété exclusive offre intimité, sophistication et un design exceptionnel dans un emp…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Herzliya, Israël
depuis
$874,665
Appartement de 4 pieces proche de l universite de Reichmann. Miklat dans l immeuble. Situe dans une rue tres agreable. Parfait pour un premier achat ou pour un investissement. Tres demande en location
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,20M
Un magnifique penthouse au cœur de la plus belle avenue de Tel Aviv, Boulevard Nordau, dans le vieux nord Un projet de qualité signé exclusivement par le Groupe RAYK 123 m² de surface habitable Une rare terrasse ensoleillée de 23 m² idéale pour recevoir Un toit-terrasse privé de 55 m² avec p…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$937,365
Rue ben Yehuda à deux pas de la rue Frishman, Appartement 2 pièces de 45 m2 Balcon de 7 m2 3 eme étage Ascenseur Mamad A 2 mn à pieds de la plage À l’arrière, orienté ouest et très lumineux Investissement ou petit pied à terre adorable
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
Rue Droyanov, petite rue très calme à deux pas de la rue Bograshov et de la mer Immeuble d’angle Appartement ״דירת סבתה״ 104m2 au cadastre Beaucoup de balcons fermés donc on peut dire facile 115m2 Vue totalement dégagée Très lumineux Toutes Orientations Très calme À deux pas de la plag…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
Dans le meilleur emplacement de Bat Yam, à seulement 7 minutes de Tel Aviv, à 200 mètres du tramway et à 50 mètres de la mer et de la promenade, dans le meilleur immeuble de luxe de Bat Yam, comprenant un débarras et un parking privé, une expérience de vie parfaite
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$877,800
Vente exclusive Situé au 36 rue Bilu (angle de Lunz), dans le quartier recherché du centre-ville Dans un bel immeuble préservé (il y a environ 4 ans) Studio avec mezzanine Unique ! Très hauts plafonds Superficie : 46 m² plus mezzanine de 17 m². Au rez-de-chaussée : Cuisine, salle de bains et…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Afficher tout Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
NEVE TZEDEK – FACE MER Appartement 2 pièces – Immeuble récent de standing Localisation : Cœur de Neve Tzedek, l’un des quartiers les plus prestigieux de Tel-Aviv Face à la mer et à la Tayelet À proximité immédiate : cafés, boutiques, Suzanne Dellal, restaurants, galeries, transports Descri…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,87M
Une luxueuse maison de rêve à Neve Tzedek – 4 rue Neve Shalom, en vente exclusive. Au cœur du plus beau et prestigieux quartier de Tel Aviv, sur la très prisée rue Neve Shalom, à 5 minutes à pied de la gare et de la mer. Une maison rare et d'une beauté spectaculaire vous attend, alliant des…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
A vendre en exclusivite rue Antigonus, pres du parc hayarkon et kikar Milano Superbe 3 pieces de 62m2 + 10 m2 balcon Situe au 4e etage d un immeuble actuellement en cours de renovation. pres dans 6 mois. 2 chambres a coucher et une salle de bain. Vue degagee et tres lumineux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
À vendre – Appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking Dans un immeuble neuf tout juste livré (il y a un mois), découvrez ce superbe 3 pièces en façade, situé au 2ᵉ étage, offrant des prestations modernes et un confort optimal. D’une superficie de 80 m², complété par un balcon de 11 …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Dans un immeuble neuf, rue Lilienblum, à proximité immédiate de Neve Tzedek, du boulevard Rothschild et de Nahalat Binyamin. Appartement 3 pièces, 72 m² habitables. Balcon en façade vue dégagée * Appartement lumineux, bien agencé * Séjour spacieux et ouvert sur l’extérieur. * Finitions …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,02M
À vendre en exclusivité – Appartement moderne à Bat Yam À seulement 2 minutes du tramway et 500 mètres de la plage, cet appartement lumineux et rénové bénéficie d’un emplacement exceptionnel, à proximité du boulevard de l’Indépendance, de ses espaces verts et de ses services. Détails du bi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
Neuf à vendre en exclusivité Duplex avec jardin dans un immeuble flambant neuf et magnifique sur le boulevard Ben Gourion. ***Conception architecturale haut de gamme : parquet massif importé de France, panneaux encastrés, menuiserie sur mesure, portes Pandora hautes sans bruit, électricité …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$623,865
À vendre – Superbe appartement 3 pièces en façade dans le sud de Bat Yam Emplacement idéal dans le sud de Bat Yam, dans un immeuble récemment rénové. Appartement entièrement remis à neuf, parfait pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caracté…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Situé au cœur de Tel Aviv, cet élégant appartement de 4,5 pièces est proposé à la vente dans l'iconique Frishman Tower, l'une des adresses résidentielles de luxe les plus prisées de la ville. Situé au 6e étage d'une tour de 28 étages, l'appartement s'étend sur environ 160 mètres carrés et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Afficher tout Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Bat Yam, Israël
depuis
$906,015
À vendre à Bat Yam, dans des tours de luxe du projet Yam, à seulement 50 mètres de la mer, à quelques pas du tramway, dans un quartier résidentiel avec synagogues, commerces et jardins luxuriants. L'appartement dispose d'un débarras, ce qui n'est pas garanti. Le projet est vendu avec un nomb…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,19M
À Vendre – Tour Meier, Tel-Aviv Découvrez un appartement d’exception au sein de la prestigieuse Tour Meir, symbole du luxe au cœur de Tel-Aviv. Un cadre de vie incomparable alliant confort, élégance et prestations haut de gamme. Caractéristiques principales : Superficie : 148 m² + 12 m² d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Exceptionnel – Mini Penthouse de luxe à Tel-Aviv Situé au 24ᵉ étage de la prestigieuse tour Migdal One, au cœur du très recherché Parc Tzameret, ce mini-penthouse d’exception offre un art de vivre rare et exclusif. 7 pièces 380 m² de prestations luxueuses Deux terrasses : • 40 m² • 12 m² Déc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Nouveauté en vente exclusive ! Au 30 rue Sheinkin (angle de la rue Yohanan HaSandler) Bien d'exception Lumineux appartement 2 pièces rénové avec une disposition optimale ! 64 m² habitables + 4 m² de terrasse ensoleillée 2e étage Dans un immeuble de standing avec ascenseur ! L'appartement co…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
Situé sur la très prisée rue Bograshov, à seulement 2 minutes à pied de la mer, cet appartement représente une opportunité exceptionnelle au coeur de Tel Aviv. Détails du bien Superficie : 68 m² bien agencés Etage : 1er sur 4 (sans ascenseur) Orientation : Est – appartement lumineux toute l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,08M
Au 25 rue Bnei Moshe, à deux pas de Yehuda Maccabi, un superbe appartement T3 est à vendre en exclusivité. Environ 74 m² de surface habitable, très lumineux. Spacieux, élégant et rénové. 1er étage et demi sans ascenseur. Rue calme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Ramat Gan, Israël
depuis
$2,98M
Ramat gan . Quartier residentiel. Maison renovee de 7 pieces avec mamad ET unite separee de 2 pieces. ( peut etre louee separement)
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
