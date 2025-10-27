  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Projet de qualité rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine à pas de la coulée verte !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,30M
ID: 32744
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Projet résidentiel exclusif rue Nahalat Benyamin: immeuble boutique luxueux de 5 étages abritant 23 appartements et deux penthouses d’exception avec terrasses et jacuzzi privatifs. Appartements avec hauteur sous plafond généreuse et finitions soignées * 2 Pièces 49m² + 10m² terrasse à partir de 3.086.000NIS * 3 Pièces 78m² + 14m² à partir de 4.915.000NIS * Penthouses 5 Pièces 89m² + 55m² à partir de 7.670.000NIS * Un penthouse 2 pièces 48m² + 17m² 3.653.000 (supplément par étage: 50.000NIS) Livraison fin 2028 Garanties bancaires

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
