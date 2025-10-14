  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$899,400
6
ID: 32637
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Au cœur de la ville de Bat-Yam, rue Mivtza Sinai, le projet propose deux immeubles résidentiels écologiques, (certifiés Green Building). Des appartements spacieux et modernes y offrent confort, innovation et bien-être, à proximité immédiate de toutes les commodités. Le projet repose sur des valeurs fortes : qualité, professionnalisme, fiabilité, durabilité et service. Chaque détail est pensé pour garantir une vie meilleure – plus sûre, plus saine et plus agréable – avec un accompagnement de la conception jusqu’à la remise des clés. 2 immeubles de 13 étages 134 appartements 5 niveaux de parkings et caves 2 jardins d’enfants Espaces publics partagés favorisant la vie communautaire des résidents Ascenseurs design Planification et exécution selon la méthode Hadar Immeubles construits selon la norme de construction verte (5281) – 3 étoiles Design extérieur impressionnant avec une architecture moderne Vue mer à partir des étages élevés Espace vert sous les immeubles À seulement 10 minutes de route de la mer Ligne 20 autobus à 2 pas Ligne de métro très proche Piste cyclable au pied de l’immeuble

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé

