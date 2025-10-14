Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Au cœur de la ville de Bat-Yam, rue Mivtza Sinai, le projet propose deux immeubles résidentiels écologiques, (certifiés Green Building).
Des appartements spacieux et modernes y offrent confort, innovation et bien-être, à proximité immédiate de toutes les commodités.
Le projet repose sur des valeurs fortes : qualité, professionnalisme, fiabilité, durabilité et service. Chaque détail est pensé pour garantir une vie meilleure – plus sûre, plus saine et plus agréable – avec un accompagnement de la conception jusqu’à la remise des clés.
2 immeubles de 13 étages
134 appartements
5 niveaux de parkings et caves
2 jardins d’enfants
Espaces publics partagés favorisant la vie communautaire des résidents
Ascenseurs design
Planification et exécution selon la méthode Hadar
Immeubles construits selon la norme de construction verte (5281) – 3 étoiles
Design extérieur impressionnant avec une architecture moderne
Vue mer à partir des étages élevés
Espace vert sous les immeubles
À seulement 10 minutes de route de la mer
Ligne 20 autobus à 2 pas
Ligne de métro très proche
Piste cyclable au pied de l’immeuble
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé
