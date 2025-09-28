  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israël
$1,13M
2
ID: 28128
Dernière actualisation: 28/09/2025

    Israël
    District de Tel-Aviv
    Tel Aviv Subdistrict
    Tel-Aviv

Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terrasses et stationnement privé pour certains. Architecture signée Yaniv Prado, alliant design contemporain et authenticité de l’âme tel-avivienne. Construction en cours

Tel-Aviv, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$810,000
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$960,000
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,01M
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$2,10M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,31M
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,50M
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, luxueux, projet de qualité
Hadera, Israël
depuis
$867,000
Découvrez un projet immobilier d’exception à Hadera – Quartier Guivat Olga Stratégiquement situé à proximité immédiate de la plage, ce projet allie innovation, confort et bien-être. Avec son architecture contemporaine et durable, il offre un cadre de vie unique et raffiné. Constitué de deu…
Immobilier.co.il
