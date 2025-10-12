  1. Realting.com
  Israël
  Tel-Aviv
Quartier résidentiel Dernier appartement À vendre dans projet - rue kehilat eden / kerem atemanim

Tel-Aviv, Israël
$3,60M
3
ID: 32624
Dernière actualisation: 12/10/2025

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District de Tel-Aviv
  Région
    Tel Aviv Subdistrict
  Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À seulement quelques pas du Royal Beach, du Shouk HaCarmel et de la mer, découvrez un projet neuf haut de gamme niché dans une rue calme du quartier historique Kerem HaTeimanim. Immeuble boutique de 4 étage Reste uniquement à la vente un 4 pièces 123m² + terrasse 14m² 2 salles de bain/wc 1 parking Finitions haut de gamme & prestations de luxe Livraison prévue sous 24 mois

Localisation sur la carte

