  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch

Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,14M
;
4
Laisser une demande
ID: 33078
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouvelle construction avec permis obtenu, travaux en cours, livraison prévue dans environ 2 ans. Architecture moderne, prestations haut de gamme, terrasses spacieuses, MAMAD et parkings privatifs. Appartements 4 pièces et penthouses d’exception disponibles. Surfaces généreuses avec grandes terrasses ouvertes sur le séjour. Accès immédiat au tramway central reliant toute la ville et la mer. Emplacement à forte valeur patrimoniale et excellent potentiel de plus-value.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$919,500
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$2,18M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, projet de qualité
Hadera, Israël
depuis
$643,650
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$980,800
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$1,69M
Vous regardez
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,14M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Nouveau Projet Katamon Jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin Situe dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues ,5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livrable décembre 2029 Modalité de paieme…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$796,900
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Afficher tout Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mo…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller