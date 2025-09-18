Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
PROJET IMMOBILIER TAMA 38 – BAT YAM
Vivez à deux pas de la mer, dans l’une des rues les plus prisées de Bat Yam – Rue Ha'Atsmaout.
Projet déjà bien avancé, livraison prévue: courant 2026
Situé dans une rue élégante et calme à deux pas de la mer, avec vue dégagée sur un parc verdoyant qui descend jusqu’à la plage.
Il reste à vendre :
Quelques appartements 3 pièces avec terrasse à l’arrière à partir de 2.290.000NIS
1 mini-penthouse 5 pièces spacieux 118m² 4.380.000NIS
Appartements équipés de mamads
Conditions de paiement exceptionnelles :
Une opportunité rare pour vivre ou investir dans un cadre idyllique à Bat Yam, à proximité de la mer, des parcs et de toutes les commodités dont la station de tramway.
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour