  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Bat yam cote mer

Quartier résidentiel Bat yam cote mer

Bat Yam, Israël
$964,500
5
ID: 27513
Dernière actualisation: 28/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Tres beau projet boutique sur bat Yam situe a 1200 ma pied de la mer , a proximité du Tramway et de la station de train . Grand choix d appartement du 2 pièces au Loft Penthouse . Prix tres intéressant Échéancier flexible livraison 2027

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël

Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,05M
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,25M
Quartier résidentiel Investi, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, neuf, magnifique, projet de qualite
Bat Yam, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$897,000
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$912,000
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$964,500
Autres complexes
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,64M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation. Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, avec 2 ascenseurs, parking souterrain et caves. Avec un magnifique parc comprenant aire de jeux pour enfants ains…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
En Plein de cœur de Tel Aviv , proche du théâtre , a proximité du Kikar HAmedina et du Parc Yarkon . Voici un tres beau projet offrant des prestations luxueuses intérieurs et extérieurs , avec un choix d appartement allant du 2 pièces au penthouse . avec des vues mer
Agence
Immobilier.co.il
