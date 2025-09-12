Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité

  1. Realting.com
  Israël
  Bat Yam
Bat Yam, Israël
$600,000
ID: 27969
Dernière actualisation: 12/09/2025

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District de Tel-Aviv
  Région
    Tel Aviv Subdistrict
  Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d'un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d'appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l'accent sur la qualité de construction, un hall d'entrée luxueux, des espaces verts aménagés et une proximité immédiate avec des parcs, la plage, les écoles, les institutions publiques et les transports en commun. livraison prévue septembre 2027. Conditions avantageuses : 20 % à la signature – solde à la remise des clés ou selon l'avancement des travaux. Le bâtiment : • Immeuble moderne en pierre haut de gamme • Hall d'entrée élégant et 2 ascenseurs • Aménagement paysager soigné • Parking souterrain Les appartements : • Terrasses ensoleillées • Finitions de qualité • Préparation pour climatisation centrale • Cuisine moderne avec plan de travail en quartz

Bat Yam, Israël
