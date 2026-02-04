  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192

Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
;
5
ID: 33247
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité supérieure, salles de bains entièrement équipées, portes intérieures premium et système électrique avancé compatible maison intelligente.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
